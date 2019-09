¿Bandera al revés o al derecho?

Como estamos en el Mes de la Patria, escribo sobre nuestra bandera nacional que hasta hace poco fue un símbolo de las protestas contra la dictadura y fue criminalizada hasta que de pronto, espontáneamente y sin precedentes históricos, la dictadura decidió adoptarla y colocarla masivamente en todos los vehículos del Estado, buses de transporte público, e incluso, en aquellos vehículos sinónimo de represión: los de la policía partidaria.

Este hecho demuestra que en efecto la bandera nacional efectivamente fue criminalizada hasta que llegó un momento que en la lucha entre dos banderas, la rojinegra y la azul y blanco, ganó la última. Aún lo es: la joven dirigente de Ciudadanos por la Libertad, Milagros Raquel González Ortega fue perseguida y golpeada brutalmente por haber sacado la bandera nacional desde un vehículo frente a un piquete de protesta en la UCA y cuando la interrogaban un oficial le dijo que era porque había irrespetado la bandera, al ponerla con el escudo al revés. Con natural curiosidad, le pregunté a la joven González si esto era cierto y me dijo que no, que ella no sacó la bandera con el escudo al revés porque ella no está de acuerdo que como medio para expresar nuestra oposición a la dictadura y protestar saquemos la bandera con el escudo al revés.

Desde el primer período de Ortega, hemos protestado porque el escudo fue distorsionado esotéricamente por doña Rosario con colores y formas psicodélicas, por tanto debemos ser consecuentes y no voltear la bandera con el escudo al revés, porque estamos cayendo en el mismo pecado. El respeto a los símbolos patrios debe ser universal, porque nos cobijan a todos los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos. Si queremos protestar o distinguirnos de quienes enarbolan la bandera, que antes la persiguieron, busquemos otra manera que no sea a costa de ondearla como debe ser.

Quiero manifestar también, que si hay un acápite de la Ley Electoral que no debe ser reformado, es aquel que prohíbe el uso de los símbolos patrios y el nombre Nicaragua con fines electorales partidarios. Los partidos deben tener sus propios símbolos y no pueden, ni deben usar los símbolos patrios, con fines proselitistas.

El hecho de que la dictadura haya caído en la cuenta, al fin, de que navegar contra la bandera nacional es como remontar un río caudaloso cuesta arriba y que prefirió navegar a favor de la corriente, no los redime de nada de lo que han hecho y siguen haciendo.

Tampoco les da derecho de perseguir a los que ahora opten por portar la bandera al revés, cuyo significado, que pocos conocen, es que el país está en un peligro inminente; pero lo que hacen los patriotas es luchar por la libertad con la bandera al derecho.

El autor es periodista, exministro y exdiputado.