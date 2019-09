Los Ocho Ceros de Daniel

¿Te acordás, Daniel, de los ocho ceros que nos prometiste en 2006: cero extrema pobreza, cero hambre, cero analfabetismo, cero corrupción y latrocinio, cero confiscaciones, cero expropiaciones, cero ocupaciones? ¿Cómo vas? ¿Cuánto has logrado?

Cero desempleo. Promesa incumplida. Con crecimiento económico y mejor educación pudiste haber reducido el desempleo y propiciado condiciones para aumentar los salarios. No ibas tan mal, pero en 2018 paramilitares y policías mataron a unas 325 personas que protestaban pacíficamente. No sabemos cuántos a ciencia cierta. Pero hayan sido 325 o 40, cada muerte ahuyentó al turista y al inversionista, tanto extranjero como nacional. Cerraron hoteles, cerraron balnearios, la gente sacó su dinero de los bancos, se secaron los préstamos y con ellos la inversión y el consumo.

Resultado: 240,000 perdieron sus empleos.

Cero extrema pobreza. Promesa incumplida. Entre 2007 y 2018, la pobreza se redujo, pero la extrema pobreza nunca llegó a cero. De cada cien nicas, por lo menos 9 todavía viven en extrema pobreza, otros 21 en pobreza general y otros 21 a punto de caer en la pobreza. Nunca debiste prometer cero extrema pobreza. No lo ibas a lograr en 5 años y no lo has logrado en 12. Cierto, hubo reducción de pobreza, pero cuando los paramilitares y la policía comenzaron a disparar contra el pueblo, la pobreza aumentó por las mismas razones que aumentó el desempleo. Lo que habías logrado en once años se destruyó en tres meses.

Cero hambre. Promesa imposible de medir. Sin embargo, al no haber eliminado la extrema pobreza, es de suponerse que tampoco se eliminó el hambre. Al igual que las otras promesas de cero desempleo y cero extrema pobreza, hay más personas sufriendo de hambre ahora que antes del 18 de abril de 2018.

Cero analfabetismo. Promesa incumplida. Has estado en el poder 23 años y has tenido amplio tiempo para eliminar el analfabetismo. No lo has hecho. Lo pudiste haber hecho con una minúscula parte de los US$4,000 o US$5,000 millones de dólares que te regaló Venezuela. Usaste el dinero para otras cosas que no mejoraron ni la educación ni la salud y por lo tanto seguimos en la cola de América Latina en la calidad de ambas.

Cero corrupción y latrocinio. Promesa incumplida. Según Transparencia Internacional, en Nicaragua la corrupción ha empeorado. En 2006, Nicaragua salió en el puesto 111 de 180 países; en 2007 cayó al puesto 127 ahora estamos en el puesto 152. ¿Te acordás de Gerardo Miranda? Lo acusaron de pedir US$4 millones para resolver un caso de litigio en torno a tierras en Tola. Para Carlos Fernando Chamorro “este caso representaba una oportunidad de oro para que el presidente Ortega pusiera en práctica su promesa de cero tolerancia a la corrupción”. Pero no lo hiciste. Lejos de aprovechar la oportunidad, tu gobierno trató de intimidar a Carlos, acusándolo de mala fe y falta de profesionalismo. Finalmente, la Fiscalía General lo llamó para que rindiera cuentas de su investigación.

Cero confiscaciones. Promesa incumplida. ¿Te acordás de Invermedia y Promedia, propietarias de Confidencial? Sus instalaciones fueron asaltadas y saqueadas por la policía. Siguen ocupadas.

Cero expropiaciones. Promesa incumplida. El gobierno obligó a la ESSO a vender sus tanques de almacenamiento. Esta fue una expropiación. Como dijo Wilfredo Navarro: “Aquí no hubo acuerdo con la ESSO, le torcieron el brazo a la ESSO, el chantaje operó y obligaron a la ESSO a ceder sus bienes y es un mensaje gravísimo para la empresa privada y la inversión privada”. Después vino el caso de Tropigás y en 2015 el de Milton Arcia, detenido violentamente por policías por oponerse a la demolición de un hotel suyo en el puerto de Moyogalpa.

Cero ocupaciones. Promesa incumplida. En su momento, Francisco Aguirre Sacasa, en ese entonces diputado, señaló que había ocupaciones auspiciadas por el mismo FSLN. En junio de 2018 la Unión Nacional de Productores de Nicaragua (Upanic) denunció la ocupación de 9,800 manzanas invadidas ilegalmente por tomatierras. Algunas han sido devueltas, pero aún si se hubieran devuelto todas, el daño ya está hecho.

Total, cero promesas cumplidas.

El autor es economista.