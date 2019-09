Familiares buscan a quinceañera que lleva ocho días desaparecida en Waslala

La quinceañera Mileydi Maricela Flores Sevilla se encuentra desaparecida desde el miércoles 11 de septiembre pasado, cuando salió de su casa ubicada en una comunidad rural y le vieron por última vez en el municipio de Waslala, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Sin embargo, sus familiares recibieron fotos de la adolescente tomadas supuestamente los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Matagalpa, tanto en el Paseo San Juan Pablo II como en el parque Francisco Morazán, ambos sitios colindantes entre sí y a pocos metros de la delegación departamental de la Policía.

Celina Marbelí Flores Sequeira, tía paterna de la quinceañera, contó telefónicamente que esta salió de su casa en la comunidad El Chile y, a las 7:00 a.m. del 11 de septiembre, iba en un camión hacia el poblado de Waslala, donde estudia el segundo año de secundaria y computación.

En el camión la habría visto una amiga de la familia identificada como Selenia, a quien “le dijo que iba a clases”, relató Flores Sequeira, quien angustiada aún busca a la joven por diferentes municipios del país.

Tía recibió audios

A las 9:00 p.m. del mismo 11 de septiembre, los familiares recibieron una foto de la adolescente en una banca del paseo San Juan Pablo II y un audio en el que una mujer que dijo llamarse Scarleth, “decía que Mileydi es independiente y que va a trabajar con ella, cosa que nosotros no conocemos a esa persona, no sabemos quién es y (Mileydi) nunca nos habló de ella”, señaló la tía paterna de la quinceañera.

Agregó que, después, “desde otro número estuvo mandando mensajes que (supuestamente Milaydi) decía que no la buscáramos, que no iba escribir más, porque la estábamos obligando a escribir y no creemos eso, porque es una niña que nunca ha salido del hogar y tampoco se expresa de esa forma”.

Maribel Sevilla, madre de la adolescente, tiene un niño recién nacido y “está sumamente preocupada igual nosotros como familia, porque no sabemos qué es lo que pasa con Milaydi”, sostiene la tía de la adolescente.

Flores Sequeira afirma que su sobrina nunca habló de buscar algún empleo porque “sus padres y tías la apoyamos en todo, nunca le faltó nada, sus estudios y todo tiene en casa”.

El caso ha sido denunciado ante la Policía, entidad que, según la tía de la adolescente, “está haciendo las investigaciones, ya la circularon y Dios primero la encontremos pronto para que nos quitemos esta angustia”.