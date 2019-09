Sandor Guido, mánager de León: «Esto es lo mejor que me ha pasado»

León se trasladó a Managua. En la nueva época de los campeonatos de Primera División no se había visto algo similar. Fue impresionante ver como los occidentales se tomaron el Estadio Nacional Dennis Martínez, más de 7,000 leoneses rugiendo en el nuevo coloso y un equipo respondiendo a las expectativas, mientras el Bóer se diluía en la angustia de no poder descifrar el pitcheo rival. Y en medio de la algarabía estaba el común denominador: Sandor Guido, el hombre que llevó al conjunto metropolitano al trono desde 2003. Una vez puesto el último out hubo un desborde ensordecedor y las primeras palabras del estratega fueron: «Gracias a Dios por esta victoria, se lo dedicamos a Bryan Osejo y a todos los leoneses que nunca nos han abandonado».

Guido es el primer mánager que lo gana todo en tampoco tiempo: Campeonato de Primera División, Sub 23, Liga Profesional, bronce en Panamericano y también el primer lugar como asistente de la Serie del Caribe. «Si no es por lo jugadores no se hace el trabajo. Nos comprometimos, nos esforzamos. El juego en conjunto fue el factor fundamental. De todos los títulos que he conseguido me quedo con este, esto es lo mejor que me ha pasado», sentenció Guido bajo la brisa de la noche.

Lea también: Fidencio Flores y Wilton López guían a León a su primera corona en 16 años

«En ese tiempo no jugaba y pasamos tantos años deseándolo. Más que todo estuve concentrado y controlado. Para mi todos los peloteros son difíciles, pero los tenía controlado. En el quinto inning creo que ese fue el turno del juego, me enfoqué y gracias a Dios lo logramos», indicó Fidencio Flores, el «as» del pitcheo leonés. Por su parte, Marvin Martínez quien fue seleccionado como MVP de la final, no ocultaba la emoción. «Ya era hora que ganáramos. Gracias a Dios nos preparamos bien y nos salieron las cosas. Toda la temporada los muchachos hicieron el trabajo y no podíamos confiarnos contra el Bóer que venía de vencer a los Dantos. Me emocionó ver a tanta gente, la afición no nos abandonó», aseguró.

Lea además: Bóer ante León es el legítimo clásico del beisbol nacional

Norlando Valle fue otro de los protagonista de la final, como primer bate siempre se convertía en un factor de peligro y en la noche de la coronación abrió con cuadrangular a Róger Marín, allanando el camino del triunfo. Fue un golpe al orgullo del líder de staff capitalino. «Tenía un rival muy fuerte y le golpeó un buen pitcheo y me salió el batazo. Este fue el mejor partido para mí y el recuerdo del jonrón no lo olvidaré. Cuando el Bóer apretó nos asustó un poco, nunca me sentí seguro siempre estábamos out a out y cuando se hace el doble play dije que este juego era de nosotros», señaló Valle.