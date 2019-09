«Faltó más bateo», expresa el mánager Lester Loáisiga tras queda fuera de la Súper Ronda

Perder ante Cuba (7-0) y Venezuela (10-7) privaron a Nicaragua de avanzar a la llamada Súper Ronda en el Premundial de Beisbol Sub-15 en Playa del Carmen, México, y ahora se alista para ganar sus últimos tres partidos en la Ronda de Consolación que despega este jueves.

Ayer, Nicaragua cerró la etapa regular con un nocaut de 12-1 ante Costa Rica para llegar a cuatro victorias y dos reveses.

Además de Costa Rica, Nicaragua venció a Argentina (6-0), Guatemala (21-0) y Panamá (1-0).

El zurdo Eyner Castro se apuntó el triunfo ante Costa Rica tras tirar partido completo de cuatro entradas, cinco imparables, una carrera limpia y cinco ponches.

Castro quedó con dos victorias sin derrotas y en diez entradas solo permitió una carrera. Nicaragua recibió 11 bases por bolas en este duelo, según explicó el mánager Lester Loáisiga.

Ante los costarricenses, los pinoleros conectaron siete imparables. Melvin Pérez en tres turnos conectó tres imparables y empujó dos carreras y anotó una. Juan Escorcia se fue de 2-1 con par de carreras empujadas y otro par de anotadas y finalmente Lester López se fue de 2-1 con dos carreras empujadas y una anotada.

Le puede interesar: Selección Sub-15 vence a Panamá aún sin conectar de hit en el juego

¿Por qué no se pudo?

De acuerdo con Loáisiga, Nicaragua no pudo clasificar “porque el bateo oportuno nos faltó contra Cuba, a tal punto de dejar nueve corredores en posición anotadora con menos de dos outs. Esa derrota fue clave. Y contra Venezuela el equipo tampoco bateó, nos lanzaron sin hit hasta el quinto episodio y no aprovechamos las 13 bases por bolas y dejamos a ocho corredores en base”.

Otro de los factores fue el poco tiempo de prácticas que sin duda incidió en los seleccionados.

«Claro el tiempo de entrenamiento fue muy corto pero hay que recordar que los muchachos están en sus clases y por ende solo se podía entrenar los fines de semana, a diferencia de los otros países que sus muchachos están en periodos de vacaciones y pudieron entrenar diario», afirmó el mentor pinolero.

Luego de las dos derrotas seguidas, Loáisiga confesó que “los muchachos se desanimaron un poco, pero hablamos con ellos, se les animó y se les manifestó la importancia de ganarle a Panamá , que eran capaces de eso y mucho más y se logró la victoria”.

El emocionante triunfo ante los canaleros hizo también emocionar a los técnicos encabezados por Loáisiga, originario de Chinandega, quien regresó a dirigir pelota luego de tres años de ausencia debido a un problema de salud que lo mantuvo en cama durante ese tiempo.

«Cuando pensé que iba a morir y Jesús me rescató y volvió a la vida nunca pensé volver a ponerme un uniforme de la selección y ya ve Nemesio Poras y el ejecutivo de Feniba (Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada) me brindaron esta otra oportunidad. Cuando terminó el juego contra Panamá oré y agradecí a Dios por esa victoria, se me salieron las lágrimas de alegría», confesó Loáisiga.

Lea además: Nicaragua alcanza su segunda victoria contra Guatemala con un súper nocaut

Este jueves a las 10:00 a.m. Nicaragua se enfrentará a Brasil con Jessy Flores, luego el viernes (8:00 a.m.) a Colombia y el sábado (12 del mediodía) se cierra el Premundial contra Honduras.

“El ánimo está al cien por ciento, estamos dispuestos a pelear cada uno de los últimos tres juegos. En términos generales pienso que si Dios quiere y ganamos los tres juegos que faltan quedariamos con 7-2 y aunque no se logró clasificar sería un trabajo aceptable y aparte le ganamos a uno de los mejores de este torneo como lo es Panamá”, finalizó el mánager.

Luego de retar esta mañana a Brasil con Jessy Flores, luego lanzarán Steven Castillo y Andy Guido, este último quien ganó a Panamá en combinación con el cerrador y salvador del duelo Francisco Robleto.

Lea también: Nicaragua noquea a Costa Rica en el cierre de la etapa regular del Premundial de Beisbol Sub-15