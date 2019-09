Robert O´ Brien sustituirá a John Bolton como asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Robert O´Brien ocupará el cargo de asesor de Seguridad Nacional que había quedado vacante desde el pasado diez de septiembre cuando despidió a John Bolton.

El mandatario alegó que la salida de Bolton se debió a «fuertes desacuerdos» con «muchas de sus sugerencias». O´Brien se desempeñaba como enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado.

«Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O’Brien (…) como nuestro nuevo Asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!», escribió Trump en su cuenta en Twitter este miércoles.

Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional despedido bajo el mandato de Donald Trump, antes lo sucedieron Michael Flynn y H.R. McMaster. Con la reciente salida de Bolton, Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos con mayor número de asesores de Seguridad Nacional destituidos en solo su primer período.

Bolton había asumido el cargo en abril de 2018 y es considerado uno de los republicanos que sostenía una línea «dura» en temas de Defensa. El exasesor también destacó por su postura contra los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que catalogó como «troika de la tiranía».

Trump desató la polémica en su cuenta de Twitter, donde expresó que su postura contra Cuba y Venezuela era mucho más fuerte que la de Bolton. «De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. Él me estaba reteniendo», escribió el mandatario.

En su cargo como enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, O’Brien trabajaba con las familias de estadounidenses secuestrados en el exterior. Ha destacado en la negociación de rehenes y en estrategias y políticas para la recuperación de secuestrados.

O´Brien trabajó de cerca con Bolton en la administración de George W. Bush, cuando este último desempeñaba el cargo de embajador antes las Naciones Unidas. Además, el nuevo asesor de Seguridad Nacional fue funcionario del Departamento de Estado cuando Hillary Clinton trabajaba como secretaria de dicho departamento.

A diferencia de Bolton, O´Brien es reconocido por su carácter afable, motivo que lo convirtió en una opción poco polémica para reemplazar a Bolton. Paralelamente, destacan sus buenas relaciones con el Pentágono y el Departamento de Estado.

El pasado mes de julio, a través de su cuenta de Twitter, O´Brien celebró las sanciones impuestas por Estados Unidos contra militares venezolanos involucrados en la represión. «Nuevas sanciones impuestas a un grupo de trabajadores de contra inteligencia venezolana», expresó el funcionario. Las expectativas se centran en que O´Brien continúe con la presión hacia los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

