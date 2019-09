Estados Unidos bajará alerta turística hacia El Salvador, asegura Nayib Bukele

Estados Unidos bajará en los próximos días la advertencia de viaje a El Salvador, que se ha mantenido en la categoría 3 de los 4 niveles establecidos por el Departamento de Estado.

Así lo anunció el presidente Nayib Bukele, quien explicó que fue el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan quien le adelantó la disposición.

«Estados Unidos va a bajar la alerta turística hacia El Salvador, me estoy adelantando, ojalá que no me lo vayan a quitar por haberlo dicho, pero va a bajar la alerta que es lo que sale ahora cuando quiere viajar a El Salvador; si uno pone El Salvador, le dice reconsidere el viaje, y entonces mucha gente reconsidera el viaje, pero ahora Estados Unidos va a quitar esa alerta entonces eso va a potenciar nuestro turismo muchísimo más», señaló.

Será un cambio debido a la percepción que algo importante y diferente está pasando en El Salvador, dijo el gobernante.

Habló de la carta que firmó con la Organización de Estados Americanos, OEA, para iniciar la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad CICIES y dijo que, a finales de septiembre, dará seguimiento a este tema en una reunión que sostendrá con secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“Yo también tengo una reunión con el secretario Guterres en Nueva York, más o menos en los días de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son los últimos días de septiembre».

El gobernante hizo estos anuncios en el marco de un diálogo con 60 técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a quienes presentó diversos proyectos estratégicos.