Cementerio vertical, la recomendación para que Managua no se quede sin espacio para enterrar

Para que el nuevo cementerio público que se acondiciona en Managua no se sature con rapidez, una vez abiertas sus puertas, las autoridades municipales tendrán que implementar acciones que estén encaminadas a la densificación de sus suelos para mayor aprovechamiento del espacio, según recomendaciones de exfuncionarios municipales.

El concepto sería de un camposanto vertical, donde las bóvedas no estén bajo tierra sino una sobre otra y a los lados, para que en el mediano plazo la capital no tenga que buscar nuevas tierras para otro cementerio, al no haber más lugar en los existentes.

«Para esto debería de haber un apoyo municipal y tener las estructuras listas. Probablemente podría aumentar el costo para quien lo va a usar, pero es un costo compartido con la Alcaldía. Por la premura, porque uno se muere de un día para otro, ya debe estar hecha la bóveda y es ahí que la Alcaldía debe invertir. A menos que con tiempo alguien compre varios espacios y los tenga listos», indicó Gerald Pentzke, exdirector de Urbanismo.

En Nicaragua no hay un cementerio completamente vertical, sin embargo en varios se aprecian esas bóvedas verticales con diseño de gaveta. Esto es por iniciativa propia de algunas familias y no por una política de las municipalidades para aprovechar más el espacio para santa sepultura.

En cambio, a nivel mundial, varios países desarrollan este concepto. España, Japón, Taiwán, China y Brasil son algunos que han aprovechado el espacio, siendo el Memorial Necropole Ecumenica de Santos, en Brasil, el más impresionante al contar con 14 plantas y proyectar aumentar a 32 antes de 2020. Su aspecto es el de un edificio.

Una parte del cementerio para bóvedas verticales

Otro que recomendó este tipo de construcción es Jorge González Mosquera, exdirector de Proyectos en la Alcaldía, quien explicó que sería conveniente aprobar que una pequeña parte de la parcela sea para tumbas convencionales y que esto estaría dirigido a personas que no cuentan con los recursos para pagar las bóvedas verticales «porque yo no creo que la Alcaldía vaya a invertir en las estructuras en los cementerios, si están limitando las obras presupuestadas en el año por falta de fondos. Esto caería en los familiares del muerto».

La recomendación del cementerio vertical surge a propósito de que la Alcaldía de Managua prepara un nuevo cementerio en Managua, exactamente en el barrio Laureles Sur porque lotes disponibles solo hay en La Puerta del Cielo, conocido como Milagro de Dios.

El camposanto que se acondiciona actualmente es una promesa que hizo la comuna en 2014 y el área destinada apenas es de cinco manzanas, que tomando en cuenta el ritmo de entierros en La Puerta del Cielo, el nuevo estaría lleno en un periodo de cinco años.

Aumento en su inversión

La inversión proyectada a inicio del año para las obras en el nuevo cementerio era de 10 millones de córdobas; pero en la modificación del presupuesto municipal aparece que ahora es de 14.9 millones de córdobas.

Los trabajos consisten en la construcción del muro perimetral, movimiento de tierra, nivelación y conformación de la trama urbana de acuerdo al diseño previamente aprobado.