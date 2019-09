San Jerónimo será bajado este viernes en Masaya, en medio de un ambiente de sobriedad y oración

Después de un año de no salir en procesión, la imagen de San Jerónimo, el patrono de los Masayas, será bajado de su altar mayor este viernes en medio de un ambiente de recogimiento y oración por Masaya y Nicaragua, indicó el párroco de la Iglesia San Jerónimo, José Antonio Espinoza, quien había denunciado el hostigamiento y asedio en su contra por parte del orteguismo en días anteriores, pero que ha cesado, expresó.

Mediante un comunicado en sus cuentas oficiales, la cofradía del Gran Torovenado del Pueblo y Ahuizotes confirmó que por segundo año consecutivo no saldrán dichas estampas folclóricas y que ese “silencio es nuestra forma de protesta y rogando al Altísimo que bajo su amparo encontremos una pronta solución y que los nicaragüenses podamos danzar, realzar y expresar nuestras danzas, costumbres y tradiciones que son la unión de los pueblos”.

El párroco Espinoza valoró como “excelente” la decisión del Gran Torovenado porque “han sabido interpretar lo que realmente siente el pueblo”, y se encamina sobre el enfoque de las festividades del “Doctor que cura sin medicina”.

Los cambios de este año implican que no habrá pólvora y que los recorridos de las procesiones del 30 de septiembre y de La Octava serán más cortos, además que el santo será cargado en una peaña pequeña y no en la gran montaña, como había sido tradicionalmente.

La cofradía de San Jerónimo realizó una colecta por las calles de Masaya, mediante la que se obtuvo 33, 508 córdobas que serán invertidos principalmente en música y otros elementos. La misa del 30 de septiembre será celebrada por el Cardenal Leopoldo Brenes, quien mediante un comunicado expuso su respaldo a la decisión del párroco Espinoza, sobre un ambiente de oración y recogimiento de las festividades.

No hay comunicación con la Alcaldía

Contrario al ambiente de oración que la Iglesia ha promulgado en relación a San Jerónimo, la alcaldía orteguista de Masaya ha pretendido, desde el año pasado, cuando inició la crisis sociopolítica y la represión armada dejó unas 35 víctimas en la ciudad, simular que todo ha regresado a la normalidad, creando sus propias festividades.

En el 2018, en vista que la imagen no salió del templo de San Jerónimo, la comuna realizó su propia celebración con una réplica del santo, en la que participaron autoridades edilicias. Hasta la fecha, el padre Espinoza señaló que no ha habido ningún tipo de comunicación con la Alcaldía. Cabe mencionar que los momentos de procesiones serán de expectativas, no se puede especular que vaya a suceder, dijo el párroco.

Una de las celebraciones más esperadas por los masayas es La Octava, una procesión larga en la que el santo es cargado por más de diez horas, mientras recorre las diversas calles de Masaya. En esta ocasión, el padre espera que el recorrido sea de cinco a seis horas, de tal forma, que la imagen entre a la iglesia el mismo día. Aún no se sabe si San Jerónimo ingresará a Monimbó, uno de los barrios más abatidos por la represión gubernamental.