El consejo del campeón Félix Alvarado a su hermano René de cara al combate por título mundial contra Andrew Cancio

Los nervios que se reflejan como un cosquilleo en el estómago, el sacrificio esperando recompensa al final del combate, los días en el cual parece que el cuerpo no puede más y entrará en colapso, los pensamientos de seguridad y otros dubitativos. Entre esas y tantas cosas pasa un boxeador antes de disputar su primera oportunidad titular. Y Félix «el Gemelo» Alvarado, campeón mundial de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sabe lo que significan y, viendo el esfuerzo de su hermano René, quien enfrentará a Andrew Cancio por la corona de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene un par de consejos que mencionarle.

Una de las incógnitas planteadas a René Alvarado era su campamento. Habían muchas dudas sobre si viajar a Estados Unidos, específicamente a Coachella, en donde entrena Marcos Caballero o quedarse en Managua junto a Sergio González. A René no le parecía muy bien la idea, consideraba que estar en el país era suficiente porque la entrega no depende del lugar sino del compromiso del pugilista. Marcos Caballero, quien es considerado parte del equipo de trabajo, no como entrenador principal, pero si como asistente importante, explicaba que a veces es necesario salir del entorno cuando existe una pelea de ese nivel.

Su apoderado, Carlos Ruiz, ha querido lo mejor para Alvarado y, por ese motivo, le planteó las dos opciones, sin embargo, su función ha sido apoyarlo hasta el final con todas las decisiones. Ahora Félix Alvarado brinda su punto de vista. «Yo le aconsejo a mi hermano que se quede en su campamento en Nicaragua. Ya está acostumbrado y todo lo que ha logrado es entrenando acá, no es bueno estar adaptado a un tipo de entrenamiento y lugar y cuando se viene una pelea importante estar experimentando. Entiendo las buenas intensiones que hay, pero ya le he comunicado mi humilde consejo», señaló el monarca.

Por otro lado, sobre la pelea ante Cancio indicó: «Lo he visto a René muy fuerte físicamente. Creo que si piensa hacer una pelea a distancia también debe entregarse y no dejar de golpear al cuerpo. A los jueces les gusta mucho cuando un peleador toma la iniciativa y esa la debe tener mi hermano. Hay que recordar que en el Spring Fantasy Casino Cancio será el local ese 23 de noviembre», concluyó el campeón de la FIB.