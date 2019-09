Nicaragua deja tendido a Brasil en el Premundial de Beisbol Sub-15 en México

Aunque Nicaragua no pudo clasificar a la llamada Súper Ronda del Premundial de Beisbol Sub-15 en Playa del Carmen, México, quiere despedirse con la frente y la moral en alto de la Ronda de Consolación, y este jueves dio un paso en esa dirección al dejar tendido en el terreno a Brasil 6-5.

Nicaragua perdía 5-0 en el inicio de la séptima y última entrada, pero en el cierre del mismo se despertó como un gigante o como un volcán en erupción para anotar seis carreras y arrebatar de tal manera la victoria a los brasileños.

Jessy Flores fue el abridor del partido pero fue atacado en dos entradas y luego vino al rescate Francisco Robleto, quien ganó el duelo.

“Jessy Flores lanzó 4 2/3 de entradas, permitió seis imparables, concedió cinco carreras. Lo relevó Francisco Robleto, quien fue el ganador las labor de 2 1/3 de entradas de tres hits y cero carrera”, explicó el mánager Lester Loáisiga desde México.

Loáisiga describió de la siguiente manera el racimo de carreras de Nicaragua en el cierre del séptimo y último episodio y con par de outs.

«Llegamos a la última entrada (séptima) abajo y con en el marcador 5-0, abrió la entrada Derek Baca concediéndole bases por bolas, seguido de ponche a Jossuar Rodríguez para el primer out, luego bases por bolas a Lester López, entró de emergente Juan Escorcia fallando en Línea al LF para el segundo outs, hit de Misael Pérez impulsa y anota la primera carrera Baca, quedando corredor en primera y tercera, bateando Melvin Pérez se realiza wild pitch, anotado López la segunda carrera y Misael pasa a segunda, Melvin da doble hacia al jardín izquierdo, impulsando a Misael para la tercera carrera, después imparable de Victor Castillo impulsa a Melvin para la cuarta carrera, Kevin Novoa batea Rolling al SS y comete error, quedando Castillo en segunda y Novoa en primera base, entra a correr de emergente Jarold Montealto por Novoa y a continuación Christopher Valenzuela conecta doble a la raya del rigth filder, anotando Castillo desde segunda la quinta carrera y Montealto desde primera base la sexta para la grandiosa victoria», explicó el mánager desde México.

Cabe señalar que Robleto, originario de Rivas, también se apuntó el juego salvado en la victoria ante Panamá de 1-0.

“Agarré el juego con bases llenas en el tercer episodio y me pegaron un rolling y el de primera base no agarró y entraron dos carreras más, le di ánimos a mis compañeros para seguir jugando y salimos a flote, gracias a Dios me dio la victoria a mí y al equipo”, contó Robleto desde suelo azteca.

Misael Pérez, Melvin Pérez, Victor Castillo y Christopher Valenzuela (2) empujaron las carreras.

«Honestamente estoy muy emocionado con esta gran victoria, el beisbol es increíble, perdiendo por cinco carreras y ya con dos outs se logró la victoria, fue súpermega emocionante ganar de esa manera. Después de todo de no clasificar la meta es quedar con balance de 7-2, al menos llevar un buen balance aunque no se logroó el objetivo que era clasificar», confesó Loáisiga.

Con la victoria, Nicaragua llega a cinco éxitos y par de reveses y Loáisiga tiene como meta ganar los dos últimos compromisos restantes.

Ante Colombia

Este viernes (8:00 a.m.) Nicaragua se medirá a Colombia y el sábado (12:00 del mediodía) a Honduras.

Steven Castillo será el encargado de abrir por los nicas ante los colombianos esta mañana. Y contra Honduras irá a la loma Andy Guido, quien ganó a Panamá.

El lunes se espera el arribo de la tropa nica en dos grupos, uno por la mañana (11:00 a.m.) y el otro por la noche (9:00 p.m.)., según expresó Loáisiga.

