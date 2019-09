Ningún equipo tiene más coronas en nuestro beisbol que León. No obstante, esta franquicia estaba perdiendo un poco de respeto al sostener una hilera de 16 años sin ganar, hasta que en esta temporada, el mánager Sandor Guido la dirigió al título y parece ser el inicio de una nueva era.

1973: Chévez, un monstruo

León consiguió su primera corona en una serie cuadrangular final con el San Fernando, Carazo y Chinandega, en la cual ganó nueve juegos y solo perdió uno. Antonio Chévez fue un monstruo con balance de 4-0, cuatro juegos completos, incluyendo un “no hit no run” ante el San Fernando en su última salida, más un juego salvado y efectividad de 0.24. Todo esto en un período de 11 días, del 27 de julio al 7 de agosto. Ese tipo de brazos ya no existen en ninguna parte del mundo. Fue el primer título en la carrera del legendario mánager Noel Areas.

Fecha de la coronación: 7 de agosto en León (la serie cuadrangular terminó el 8 de agosto, por lo que los felinos aseguraron la corona anticipadamente).

1974: Fierro explotó

Los melenudos han sido históricamente un equipo aguerrido y en la final ante el Flor de Caña lo demostraron. Estaban abajo 1-3 y ganaron los últimos tres juegos para arrebatarla, guiados por el artillero Luis Fierro, quien dio un cuadrangular en cada partido de la remontada y en total acumuló cuatro jonrones y nueve remolques en la serie.

Fecha de la coronación: 31 de octubre en León.

1976: Flores ganó dos

León no anduvo con titubeos ante el Cinco Estrellas y liquidó la Serie Final en cinco partidos. Leonel Flores ganó el segundo juego como abridor y el último como relevista. Fue la segunda corona del mánager Oscar Larios.

Fecha de la coronación: 19 de agosto en León.

1981: Dos de Vallecillos

Un año después de perder la única Serie Final de su carrera, el mánager Noel Areas ajustó cuentas con el Rivas y León se coronó ganando la serie cuatro juegos a uno. Dos de esas victorias, la de los juegos 2 y 5, fueron para Denis Vallecillos. Aquí inició una impresionante racha para León, la de ganar nueve finales consecutivas a la que asistieron, siete de ellas bajo el mando de Noel.

Fecha de la coronación: 3 de octubre en León.

1983: Súper Moya

Julio Moya, otro de los dinosaurios de nuestro beisbol, aparece en escena para robarse el show en las series finales de 1983 y 1984. En la primera frente al Rivas, gana tres juegos en un período de cinco días y León se lleva la serie 4-1. Moya blanqueó 4-0 en el juego 2, relevó dos innings para ganar el partido 4 y abrió el día siguiente para vencer 2-1 a los rivenses en recorrido completo. Tuvo balance de 3-0 y efectividad de 0.45 en 20 entradas.

Fecha de la coronación: 24 de mayo en León.

1984: Moya intocable

Tener a Moya en el staff era una carta de garantía para León y demostró por segundo año consecutivo, ahora frente a la Costa Caribe, que por primera vez asistía a una final. Moya ganó dos juegos, salvó uno y tiró para 0.38 en 23.2 entradas. Entre las finales de 1983 y 1984, Moya ganó cuatro de los ocho juegos de León y además rescató dos, con una minúscula efectividad de 0.41, por dos carreras limpias en 43.2 innings. Sin dudas, todo un fuera de serie.

Fecha de la coronación: 25 de febrero en Masaya.

1986: Panal a la carga

León ganó el clásico occidental ante Chinandega en seis partidos, aún sin Moya en el staff y con Epifanio Pérez abriéndose camino, aunque perdió dos juegos, uno de ellos 1-0 en 10 innings. Panal Delgado fue la diferencia al decidir dos encuentros: el tercero con un sencillo de dos en la séptima entrada que rompió un empate y dio el triunfo a los felinos 3-1, y quinto con un hit en el fondo del inning 11 para dejar tendidos 8-7 a los chinandeganos.

Fecha de la coronación: 23 de mayo en Chinandega.

1990: El asalto del siglo

Nunca antes en la historia de nuestro beisbol un equipo había sido capaz de levantarse de 0-3 en la Serie Final, hasta que León lo hizo frente a los Dantos. Denis Mercado dejó tendida 2-1 a la Maquinaria Roja en el cuarto juego con jonrón en el noveno; Mercado volvió a tronar y los felinos ganaron el quinto juego 12-4; Epifanio Pérez tiró juego completo de 16 innings y Henry Roa dejó tendidos 4-3 a los Dantos con jonrón; Panal Delgado despertó en el juego decisivo con un cuadrangular de cuatro remolques, Roa también se voló la cerca y Epifanio con un día de descanso selló la coronación con marcador de 7-4.

Fecha de la coronación: 10 de mayo en Managua.

1997: Leal, un robot

El beisbol nacional por primera vez abrió sus puertas a jugadores extranjeros y los cubanos invadieron la liga. A la altura del séptimo inning del juego final, Alberto Torres Chacón, el estelar tirador del Bóer, superaba 3-2 a Remigio Leal, de León, cuando los directivos felinos detuvieron el partido para exigir su porcentaje de la taquilla. Esa demora de 20 minutos, para muchos enfrió a Chacón y los melenudos contragolpearon y además de llevarse su porcentaje de las entradas, también consiguieron el título con pizarra de 6-3. El cubano Leal, una especie de robot con capacidad para tirar diario en cualquier rol, ganó tres juegos, incluyendo el de la corona.

Fecha de la coronación: 29 de abril en Managua.

1999: No hizo falta ganar

León llegó al sexto juego de la serie con ventaja de tres juegos a dos y no fue necesario ganar uno más en el terreno para coronarse, puesto que el San Fernando entregó el título al poner a relevar a Humberto Vallejo, quien no estaba disponible de acuerdo con una regla de picheo utilizada en la serie. Así que aunque las Fieras ganaron el partido 13-11, en la mesa los felinos completaron el título y queda la duda de lo que pudo haber ocurrido en un séptimo y decisivo duelo. Nazario Cortez fue el primer mánager no llamado Noel Areas u Oscar Larios que le dio un título a León.

Fecha de la coronación: 24 de abril en León.

2001: Despiertan a tiempo

El Bóer inició la serie con dos victorias y llevaba una racha de 10 en toda la postemporada, pero León despertó a tiempo y le metió cuatro juegos seguidos a la tribu, en el primer encuentro de estos dos equipos en una final. Sandor Guido decidió el partido de la coronación al recibir un golpe con las bases llenas en el sexto y el juego empatado. Davis Hodgson fue el director de la orquesta.

Fecha de la coronación: 24 de febrero en León.

2003: Wilton se lució

Antes de ser conocido como Wilton López en las Grandes Ligas, un chavalo de 19 años de edad que apareció en nuestro beisbol bajó el nombre de Aristides Sevilla se echó en hombros a los Leones y los dirigió a derrotar en seis juegos a Granada con dos victorias y un juego salvado. Wilton Aristides Sevilla López entra en el grupo de los tiradores felinos que alcanzan la estatura de monstruos. Fue la última corona del gran estratega Noel Areas con los felinos.

Fecha de la coronación: 29 de marzo en León.

2019: La magia de Sandor

León acabó en cinco juegos con el Bóer, con dos triunfos de Fidencio Flores, bateo endemoniado de Marvin Martínez con .636, el siempre valioso aporte de Wilton López y la magia del nuevo estratega Sandor Guido, quien en el período de un año ha ganado todo, desde el beisbol juvenil hasta el profesional. Sandor fue un jugador motivador y ahora es un estratega inspirador.

Fecha de la coronación: 17 de septiembre en Managua.