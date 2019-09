EE.UU. apoya derecho de Arabia Saudí a defenderse, mientras Irán anuncia «guerra total» si le agreden

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el jueves que Estados Unidos respalda el «derecho a defenderse» de Arabia Saudí luego del ataque a su industria petrolera, cuando se avivan las tensiones en el Golfo Pérsico.

Durante una visita al país, Pompeo calificó de «acto de guerra» el ataque que se atribuyen los rebeldes hutíes de Yemen, y del que Estados Unidos ha culpado a Irán.

La respuesta de Irán no se hizo esperar. Consultado por la televisora CNN sobre las consecuencias de un eventual ataque de Washington o Riad, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif indicó: «Guerra total». “No dudaremos para defender nuestro territorio”, apuntó.

Pompeo irá el jueves a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunirá con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

El secretario de Estado se reunió el miércoles con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, con quien discutió «los ataques sin precedentes» contra la infraestructura petrolera de ese país.

Met with #Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman today to discuss the unprecedented attacks against Saudi Arabia’s oil infrastructure. The U.S. stands with #SaudiArabia and supports its right to defend itself. The Iranian regime’s threatening behavior will not be tolerated.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 18, 2019