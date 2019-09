Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (19 de septiembre)

Nicaragua llega este jueves a los 513 días de crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica el costo de la energía eléctrica en Nicaragua ha venido incrementando silenciosamente de manera que si el país se compara con Guatemala —que tiene la energía más barata de la región— el costo de la electricidad en el sector residencial es un 165 por ciento más caro que en ese país.

En Nicaragua inicia la ruta de tráfico de armas hacia México, reporta diario El Universal

Nicaragua es uno de los lugares donde inicia el recorrido de armas que ingresan, de forma ilegal, a México, revelaron fuentes del gobierno federal a El Universal, de México. «Las nuevas rutas del tráfico de armas inician en Nicaragua, donde son preparadas en piezas para su envío, distribución y venta en México». Lea la nota aquí

Cementerio vertical, la recomendación para que Managua no se quede sin espacio para enterrar

El concepto sería de un camposanto vertical, donde las bóvedas no estén bajo tierra sino una sobre otra y a los lados, para que en el mediano plazo la capital no tenga que buscar nuevas tierras para otro cementerio, al no haber más lugar en los existentes.

San Jerónimo será bajado este viernes en Masaya, en medio de un ambiente de sobriedad y oración

Después de un año de no salir en procesión, la imagen de San Jerónimo, el patrono de los Masayas, será bajado de su altar mayor este viernes en medio de un ambiente de recogimiento y oración por Masaya y Nicaragua, indicó el párroco de la Iglesia San Jerónimo, José Antonio Espinoza, quien había denunciado el hostigamiento y asedio en su contra por parte del orteguismo en días anteriores, pero que ha cesado, expresó. Lea la nota aquí

Concejales orteguistas y sus aliados modifican el presupuesto municipal 2019 de Managua

Con 78 votos a favor y 2 abstenciones, el Concejo Municipal de Managua aprobó este miércoles 18 de septiembre la primera modificación del presupuesto municipal 2019, donde se le disminuyen 366 millones del techo presupuestario con que inició el año.