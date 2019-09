Líder campesino Medardo Mairena: «Ortega no permite el ingreso de la Comisión porque sabe que ha cometido crímenes de lesa humanidad»

Uno de los líderes del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena, afirmó que el dictador Daniel Ortega continúa equivocándose al impedir el ingreso de la Comisión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), a Nicaragua, con el propósito de evitar la continuidad de la documentación de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, una acción que para el líder campesino sin dudas traerá consecuencias para el régimen de Ortega.

Daniel Ortega ordenó a través de una circular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el ingreso de siete miembros de la OEA, cinco de la Comisión, el jefe de despacho del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke, y un oficial de prensa de ese organismo.

“Una vez más (Ortega) se sigue equivocando y entiendo que él no permite el ingreso de la Comisión porque sabe que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Sabe que la comisión integrada por representantes de naciones responsables que viajan con la intención de buscarle una salida a la crisis sociopolítica, se van a encontrar con la verdadera realidad en Nicaragua, cómo el régimen está asesinando a los nicaragüenses. A eso le teme”, expresó Mairena.

Para el líder campesino, quien se encuentra en la ciudad de Miami, la prohibición de Ortega de impedir el ingreso de la Comisión va a tener consecuencias. “Lo que va a hacer la OEA es convocar a una nueva sesión y tomar alguna decisión. Por eso es que digo que Ortega se equivocó una vez más y no ha sabido capitalizar las oportunidades que le ha dado la comunidad internacional para rectificar», explicó Mairena.

«En estos momentos si le llegarán a aplicar la Carta Democrática, ya sabemos el aislamiento que tendría y yo creo que la OEA está clara que si no pueden hacer nada dentro de Nicaragua, entonces cuál es la lógica que estén dentro de la OEA, si al final de nada está sirviendo porque (el organismo) no puede hacer nada porque Ortega lo prohíbe. Para nadie es un secreto que Ortega sacó a los organismos de derechos humanos como la CIDH y Naciones Unidas”, agregó Mairena.

Ejecuciones selectivas

Mairena también denunció que, desde que salió de la cárcel en junio pasado se han registrado más de 35 ejecuciones selectivas en las zonas rurales. “En lo que va después de que salimos de la cárcel ya lleva más de 35 campesinos asesinados de manera selectiva en diferentes partes, pero los asesinatos han sido más enfrascados en el norte y han sido contra personas que antes estuvieron en la contra en los años 80, o familiares de esas personas”, aseguró Mairena.

El líder campesino dijo que la oposición sigue haciendo esfuerzos y apostando por una salida a la crisis por la vía pacífica y elecciones anticipadas.

En torno a la aclaración que hizo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que jamás hubo una propuesta de parte del régimen de Ortega para adelantar elecciones en 2018, como lo aseguró el comentarista político Jaime Arellano en una entrevista publicada por la revista Domingo de LA PRENSA, el pasado 8 de septiembre, Mairena confirmó que conocieron de esa posible propuesta a través de segundas personas, cuyo nombre se reservó, en la que planteaba que Ortega estaría interesado en una posible negociación para adelantar elecciones.

“A través de una segunda persona supimos que Ortega dijo que iba a ceder, pero lamentablemente nunca sucedió porque Ortega nunca ha tenido la sana intención de responder a las demandas del pueblo”, precisó Mairena.

“Lo que pretendió fue bajar la presión de la resistencia en las calles y posteriormente atacar con el Ejército cuando hicieron la Operación Limpieza que dejó mucho luto y dolor en los nicaragüenses”, dijo el líder campesino.

No hubo reunión directa con Ortega

Mairena confirmó que directamente no hubo una notificación directa de parte del dictador para dicho acuerdo. “Que a nosotros nos haya dicho no. Nunca he tenido una reunión con Ortega, ni la Rosario ni donde hayan estado sus hijos. La única vez fue cuando se inauguró el diálogo donde lo vi por primera vez y se aprovechó la oportunidad para decirle porque estábamos luchando, porque los diferentes movimientos sociales hicimos todos los procedimientos legales con la buena intención de no llegar al extremo en que no encontramos ahora, nunca escuchó las demandas y por eso es que estamos en este estallido social. En Nicaragua no existe un estado de derecho”, apuntó.

Sin embargo, afirmó que seguirán trabajando por una salida pacífica y no caer en la provocación de Ortega de llevar el conflicto a una guerra.

“No hemos caído en esa provocación porque si creemos en la lucha cívica. Nunca hemos llamado a la violencia y estaremos luchando de manera cívica”, acotó.

Mairena viaja esta semana a Washington para continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Daniel Ortega, que está “asesinando a los campesinos todos los días de manera selectiva que han sido opositores al régimen. Ortega pretende quedarse en el poder a toda costa, no le importa cuántos más tenga que asesinar, no le importa a cuantos más tenga que torturar o secuestrar, entonces para nosotros es muy importante que los organismos defensores de derechos humanos sepan lo que está haciendo el régimen de Nicaragua”, puntualizó.