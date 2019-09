Sus dramáticos e intensos versos del poeta nicaragüense Jorge Eduardo Arguello escritos en el 2018, a raíz del contexto de la rebelión de abril y posteriormente, narran el horror de la represión que vivieron los nicaragüenses de parte del régimen dictatorial de los Ortega-Murillo.

El poeta además reflexiona e ironiza el modelo político del régimen orteguista al preguntarse si se parece a una monarquía o bien al marxismo, franquismo, peronismo o una sociedad robótica, o ¿ estamos ante un III Reich tropical con un Adolfito H reecarnado?.

Arguello es autor de numerosas obras de teatro, novela y poesía, entre ellas: “Los Héroes del Algodón”, “El vuelo del Halcón”, “El Cerebro de Rubén Darío”, “El Mono y su Ventana”, “La Gran Batalla del Mar” y “El sueño de un Vaquero”. Su obra también ha sido incluida en antologías.

Les compartimos esta selección de poemas que forman parte de un nuevo libro a publicar el año próximo:

La mancha

Allí quedó la mancha

En una esquina una calle

En un pueblo

En la ciudad.

Es un círculo rojo

o alargado

Después de varios días

la mancha no se borra.

Ahora son memorias

de las madres

amigos

personas.

La mancha roja

Salió de los niños

de su cuerpo frágil

De niños con copete y de

corte moderno

y algunos con anteojos…

Niños con esperanzas

desaparecieron

Se fueron

en las fotos tomadas

donde cayeron

Con el cerebro desbaratado

el cuerpo hecho trizas

descansan en la caja mortuoria

con el color de cera.

Allí quedó la mancha…

En todas las calles

En nuestras ciudades y pueblos.

Nunca se borrará…

Sangre santa¡

De estos niños

valientes

que murieron

por nosotros.

Tendrán cámaras de gases, fosas comunes?

Dónde están los desaparecidos?

Tendrán camiones refrigerados

con cadáveres?

Estamos en el III Reich tropical?

Adolfito H reecarnó?

Todo está prohibido en NIC.

Es un Estado Musulmán?

Qué es?

Un nuevo reino?

Un Estado Super marxista?

Algo que no conocemos?

Un neo-franquismo

o peronismo?

Nadie sabe que es?

Eso si todo está prohibido

Hasta el pensar

Correr

Jugar

Leer

Mirar

Amar

Reír

Caminar

Qué es entonces?

Una nueva idea?

Una sociedad robótica?

Se perdió toda la creencia

Hay un ambiente

putrefacto indómito

Todo llega a su final

Nadie aguanta el olor

a muerte… nadie

Ya no están los griegos para salvarnos

No hay nada en ningún lado

No hay política

No hay soluciones

No hay paz

Todo está paralizado

Solo se come

y no se piensa

Casi no se duerme

El amor? lejano…

Nadie cree en nadie

Ya viene Abril

y todo está seco

Algunos mueren

Otros viven

No hay recuerdos

Cómo se llama este lugar?

La trampa¡

Ya no se piensa

Se obedece

No se cuestiona

Se cumple

Uno se baña

con miedo

Nos hemos distanciado

No hay nada en ningún lado

No hay salvación

Estamos borrados

en la nada

Seguiremos así por mucho tiempo

Si sucede algo

Está el asombro

No hay nada por ningún lado

Ni habrá jamás ¡¡¡

Buscan

Buscan

cómo liberarse

Buscan

por todas partes

cómo ser libres

Buscan

Es duro

Es doloroso

Buscan

Buscan

como

sacudirse de todo.

Enigma?

Nicaragua solo produce destructores de la naturaleza a gran velocidad, y capullos de dictadores uno tras otro.

El porqué?

Será un pueblo mal cruzado, una maldición?

Un pueblo no totalmente formado alguna anomalía, un virus?

La cosa esa existe, la quirina camina libremente causando estragos. Qué misterio!

Cómo gobernar en un país neocolonialista dando órdenes de exterminio.

Ya no es él. Es otro, que no es él. Entonces quién es?

El mismo él.

El mismo él.

Los políticos

Salen vuelven a entrar

otra vez

y regresan a sus casas

Pasan mucho tiempo

adentro

Vuelven a salir

Regresan a sus casas.

Que hacen afuera

Y que hacen adentro?

Salen vuelven a entrar

otra vez

Por mucho tiempo.

(Todo esto en un país malo)

Que no te atraiga nada

de lo que produce el hombre político:

Son ilusiones, engaños, promesas, paraísos inexistentes.

Hace tu vida sin ellos.

Procura de estar largo

de su retórica.

Andá con mucho cuidado

que son víboras y se meten

en silencio en tu casa e intimidad.

Viví lo que vas a vivir y considérate

dichoso que al estar muerto, ya no veras jamás a estas alimañas.

Tengo más que tristeza

Muchos muertos

No termina nunca

Habrá final a esto?

No sé ni puedo responder

Mientras tanto

Sigo con la pesadumbre

Algún día terminará

Todo….