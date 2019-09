Leonardo Crawford: Me gustaría llegar a Grandes Ligas con los Dodgers

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Todos los astros se alinearon este año en favor de Leonardo Crawford. La mejor temporada de su carrera llegó justo cuando se convierte en un jugador elegible para el Draft de la Regla 5, de modo que los Dodgers de Los Ángeles tendrán que agregarlo a su roster de 40 protegidos o correr el riesgo de perder al habilidoso tirador nicaragüense.

En realidad, más que suerte, Crawford está recogiendo la cosecha de todo su esfuerzo, entrega, disciplina y dedicación. Este zurdo de 22 años de edad, originario de Puerto Cabezas, logró elevarse hasta la categoría Doble A, o sea una de las antesalas de las Grandes Ligas.

“Estar ahí (Doble A) es estar a la orilla de las Mayores. Vi como varios compañeros míos recibieron el llamado… Por mi cabeza pasó la posibilidad que también a mí me subieran, pero traté que ese pensamiento no me desenfocara, más bien traté de seguir demostrando consistencia y trabajando duro”, apunta Crawford, quien este año fue dos veces nombrado el Lanzador de la Semana de su respectiva liga, primero en Clase A fuerte y luego en Doble A.

Difícil, no imposible

Los Dodgers están cargados de prospectos de alto perfil y hay una competencia interna brutal, “pero el que hace bien las cosas siempre tiene una oportunidad, además soy zurdo y tengo un buen control”, dice el optimista prospecto nica. “Me gustaría llegar a Grandes Ligas con los Dodgers. Es el equipo que me firmó, que creyó en mí y con el que me he desarrollado, pero si por otro lado puedo llegar más rápido, pues no tengo problema”, agregó, en alusión a ser cambiado o ser tomado en el draft de la Regla 5 en diciembre próximo.

“No sé si los Dodgers me van a proteger. Mi abogado (Abel Guerra) está conversando con otros equipos, tiene muchos contactos y si no me protegen, creo que tengo posibilidades que alguien me tome en el draft de la Regla 5, porque mis números son buenos y llaman la atención”, afirma el zurdo, que efectividad tuvo una gran temporada, con balance de 7-4, efectividad de 2.81 en 121.2 entradas, con la impresionante relación de 134 ponches por solamente 27 boletos. Además, el año pasado fue nombrado en el All Star de las Ligas Menores de los Dodgers como el lanzador zurdo más destacado. Así que su éxito no es casualidad. Su crecimiento es real.

“Ante todo doy gracias a Dios por una temporada saludable, sobre todo de mi brazo. Yo creo que mi progreso es debido al trabajo, me sentía listo para lanzar en Doble A y demostré que podía. Di un gran salto. Me siento satisfecho con lo que hice”, dice Leo.

Urías y Kershaw, aliados

Crawford ha aprovechado sus visitas al spring training para establecer relación con el mexicano Julio Urías, quien le ha enseñado mucho. “Tenemos la misma edad, pero él ya está en Grandes Ligas y tiene más experiencia. Es zurdo como yo y le pregunto muchas cosas del juego con el afán de mejorar. También he tenido la oportunidad de conversar con Clayton Kershaw. Siempre trato de acercarme a jugadores que pueden aportar a mi desarrollo”.

Iría a Venezuela

Crawford tenía una oferta para lanzar con los Tigres de Aragua, lo que significaba un paso adelante en su carrera, pero las Grandes Ligas ordenaron que ningún bigleaguer o prospecto de liga menor activo pueda jugar en Venezuela, obedeciendo las restricciones que impuso el Gobierno de los Estados Unidos a ese país. Sin embargo, no descarta que surja una oportunidad de lanzar en México o República Dominicana.

“Ese es otro nivel y me ayudaría mucho en mi carrera. Aquí también he aprendido mucho porque hay muchos peloteros de experiencia y se aprenden cosas pequeñas del juego”, valora Crawford, quien de no ser llamado por uno de los circuitos fuertes del Caribe, seguirá con el plan de lanzar con el Bóer en nuestra Liga Profesional.

¿Llegará el próximo año?

“No puedo decir que no me veo en Grandes Ligas el próximo año, porque sí me veo, pero mi prioridad es seguir mejorando varios aspectos de mi juego para estar mejor preparado cuando me llegue el llamado. Por ejemplo, debo tener un mejor enfoque cuando tengo corredores en las bases. Detalles de ese tipo debo mejorar”, argumenta Leonardo Crawford, el prospecto nicaragüense de los Dodgers que está más cerca de las Mayores.

Si los Dodgers agregan a Crawford a su roster de 40 protegidos, automáticamente el costeño tiene un lugar en el próximo spring training de las Grandes Ligas y consigue muchos privilegios, desde lo económico hasta de tratamiento como un prospecto de mayor jerarquía.

El dato

15-4 es el balance de Leonardo Crawford desde la mitad de la temporada anterior, con efectividad de 2.79 en 190 innings, más 195 ponches.