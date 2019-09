Las seis ausencias del Ferretti se notaron este viernes en Masaya. Los ferretistas sacaron un apretado éxito 1-0 sobre Las Sabanas, que perdió varias ocasiones claras de gol para igualar el marcador quedándoles una sensación amarga por desaprovechar las ocasiones pero reafirma su buen inicio en el Torneo de Apertura.

El central Heyder Calero (34) marcó el tanto que mantiene al Ferretti como líder por segunda jornadas consecutiva por primera vez en ocho partidos. Los capitalinos acumulan 15 puntos garantizando el primer lugar al terminar la jornada porque el Managua FC no le da alcance aunque prevalezca ante Municipal Jalapa este domingo.

Las solidez brindada por el colombiano Rodrigo Hernández y Junior Lanuza en la defensa y el peso ofensivo provocado por Cristhian Flores, Leslie Sevilla, Eduardo Narváez y el argentino Leandro Figueroa le hicieron falta al Ferretti para dominar con solvencia a Las Sabanas (11 puntos), el conjunto revelación del Apertura.

La jornada 8 del Apertura continúa este sábado con tres desafíos: Real Estelí vs. Diriangén a las 7:00 p.m., en el Estadio Independencia, el partido más importante; Real Madriz vs. Chinandega FC a las 7:00 p.m., en el Solidaridad de Somoto y Juventus vs. CD Ocotal a las 4:00 p.m., en el Armando y Matty Chávez de Masaya.