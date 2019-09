UNICEF: «Más de un millón de niños en Venezuela está sin escolarizar»

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó en un comunicado que más de un millón de niños en Venezuela está sin escolarizar como resultado de la crisis.

El organismo informó el jueves que está proporcionando a más de 300,000 niños en Venezuela kits de regreso a la escuela para que sigan aprendiendo en medio de condiciones socioeconómicas difíciles.

«El deterioro de la situación dentro de Venezuela ha dejado hasta ahora un millón de niños sin escolarizar. En los próximos 12 meses, UNICEF, junto con socios nacionales, planea llegar a un total de 1.2 millones de niños en escuelas públicas y subsidiadas de todo el país con suministros educativos», informó el organismo.

