Denuncian proceso irregular contra autoconvocado Ulises Rivas Pérez en Juigalpa

El abogado Julio Montenegro denunció múltiples irregularidades en el proceso judicial contra el reo político Ulíses Josué Rivas Pérez, de 30 años, quien fue remitido a juicio ayer, a pesar que el Ministerio Público no presentó dentro del término establecido (10 días, después de celebrada la audiencia preliminar) los elementos de pruebas.

El juicio fue reprogramado para el próximo 5 de noviembre, el abogado Julio Montenegro pidierá una audiencia preparatoria a juicio

La audiencia preliminar fue el 3 de septiembre y la juez Alba Marina Báez programó la audiencia inicial para el 13 de septiembre, pero la reprogramó para el 18 de septiembre, alegando falsamente que el reo no había sido trasladado por la Policía, cuando en realidad fue llevado a las 8:00 de la mañana de ese día y hasta habló con sus familiares, explicó Montenegro.

Reprogramación sin sentido

“Ese día de la reprogramación sin sentido, la Fiscalía no estuvo en sala y por tanto no hubo presentación de escrito de intercambio de prueba, por eso promovimos un incidente de nulidad, pero la juez lo rechazó”, dijo el abogado coordinador de Defensores del Pueblo.

Otro detalle que criticó Montenegro es que las supuestas víctimas no se han presentado a ninguna audiencia e incluso se dice están fuera del país, pero la juez rechazó el señalamiento del abogado, “diciendo que la Fiscalía lo puede seguir de oficio, pero no presta los requisitos para seguirse de oficio, porque los supuestos perjudicados no están en el país ni podrán declarar como testigos ofrecidos”, recalcó Montenegro.

Es juicio político

A Rivas Pérez lo acusan junto a sus hermanos Lázaro Rivas y José Luis Rivas de supuestamente haberse robado tres sombreros vaqueros, dos de ellos valorados en 10,850 córdoba y uno en 3,000 córdoba. También de haber dañado un parlante y un termo. Los cargos son robo agravado y lesiones graves en perjuicio de Elsa Días Vargas, Martha Marín, Pedro López Ramírez y Genaro Rito Suárez.

“Ulíses me contó que las supuestas víctimas son simpatizantes del partido Frente Sandinista y que ese día de los hechos los insultaron y agredieron y en esa situación se dañaron unas cosas (un parlante y un termo”, que en ningún momento han estado en manos de mi representado, ya que fueron ocupados por la policía a sus dueños y eso consta en las diligencias investigativas”, dijo Montenegro.

El joven autoconvocado y defensor del medio ambiente participó activamente en las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega durante el 2018, por lo que tuvo que exiliarse hacia Costa Rica ante las amenazas de detención en su contra, a través de redes sociales, confirmaron familiares.

Una muestra más de que el juicio es político afirmó Montenegro, es que cuando es trasladado a los juzgados de Juigalpa, la seguridad se triplica como si se tratara de un reo peligroso y revisan exaustivamente a los que ingresan a la sala incluyendo a la defensa. Además, los hacen apagar sus celulares, y restringen la comunicación con el reo, mientras el resto de personal en la sala los está usando libremente, denunció el abogado.

Rivas estuvo en el vecino país nueve meses y regresó en marzo de 2019 ante la gravedad de su papá, quien padecía cáncer. «Logró ver y cuidar a su papá por dos meses, ya que éste falleció en julio en Santo Domingo. Luego permaneció con sus familiares sin ningún problema hasta el día de su captura», relataron familiares.

