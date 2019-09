El City sacude las dudas con un histórico 8-0 al Watford

El Manchester City (2º) borró cualquier duda nacida de su derrota 3-2 ante el Norwich (16º) la pasada semana al sacudir al colista Watford con un histórico 8-0, este sábado en el Etihad Stadium en la sexta jornada inglesa.

Firmó un triplete Bernardo Silva (15, 49 y 60) y además marcaron David Silva (1), Sergio Agüero (7, penal), Riyad Mahrez (12), Nicolás Otamendi (18), y cerró la fiesta Kevin De Bruyne (85).

«Estuvimos increíbles en los 30 primeros minutos, controlando y marcando muchos goles. Tras la derrota ante el Norwich fue muy bueno dar a nuestros hinchas este resultado y este rendimiento», dijo Bernardo Silva, el artillero del día.

El equipo dirigido por Pep Guardiola, que iba 5-0 tras 18 minutos, se quedó a un tanto de igualar la mayor goleada en la historia de la Premier League, el 9-0 que consiguió el Manchester United contra el Ipswich en 1995. «Lo que más aprecié fue que normalmente tras el descanso cuando hay un 5-0, el segundo tiempo no es serio. Pero hemos sido más agresivos e hicimos una buena segunda parte», dijo Guardiola.

Los tres puntos le sirven para quedar a dos del Liverpool, que el domingo pone a prueba su impecable liderato -5 partidos, 5 triunfos- ante el renovado Chelsea de Franck Lampard, en el partido más atractivo de esta sexta fecha.

El ‘Kun’ sigue haciendo historia

En una tarde soleada y festiva en el Etihad, la fiesta comenzó muy pronto, con David Silva rematando en boca de gol un ‘caramelo’ servido por De Bruyne desde la derecha.

Luego Agüero aprovechó un penal para llevar a ocho sus goles en la Premier y distanciarse uno del talento del Chelsea Tammy Abraham, en la pelea por ser el mejor artillero.

El ‘Kun’ sigue escribiendo la historia del fútbol inglés. Con su tanto se convirtió en el primer jugador en marcar en los seis primeros partidos desde el nacimiento de la competición en 1992.

Antes, tras el primer gol del City, un despiste defensivo permitió al español Gerard Deulofeu tener una buena ocasión. Con espacio, tras regatear a Otamendi, su disparo cruzado lo tocó el brasileño Ederson.

A partir de entonces el Watford, en el segundo partido de Quique Sánchez Flores en el banquillo tras el esperanzador empate 2-2 ante el Arsenal, fue una marioneta en manos de una máquina perfecta.

El Tottenham no levanta cabeza

Antes, el Tottenham (5º) de Mauricio Pochettino, vigente subcampeón europeo, sufrió un nuevo revés en la Premier League al perder 2-1 en Leicester.

Los Spurs, que sólo han ganado dos partidos de los seis disputados en el campeonato, se adelantaron por medio de su goleador Harry Kane (29), pero en la segunda parte los ‘Foxes’ voltearon el marcador con tantos del portugués Ricardo Pereira (69) y del centrocampista James Maddison (85).

Esta victoria permite al Leicester meterse en el podio provisional (3º), con 11 puntos, a cuatro del líder Liverpool.

El Tottenham queda por el momento en quinta posición, con 8 puntos y podría distanciarse aún más de la cabeza.

Un segundo tanto de Aurier, anulado por el VAR tras una larga consulta, pudo cambiar el signo del partido, porque hubiera significado el 2-0 (67), dos minutos antes del primer gol del Leicester.

«Todo lo que diré es que aceptamos este sistema y no me quejo. Debemos analizar el partido de una manera diferente. No estoy decepcionado por esta decisión, sí lo estoy porque hubiéramos tenido dos goles de ventaja y la psicología del partido cambia», señaló Pochettino.

Además este sábado el Everton (14º) cayó 2-0 contra el sorprendente Sheffield United (8º) y el Burnley (7º) venció en su estadio por el mismo resultado al Norwich (16º). En el último partido del día el Newcastle (17º) y el Brighton (15º) igualaron sin goles.