James Paxton con diez victorias consecutivas y Stanton da «trancazo»

Un jonrón de 420 pies de Giancarlo Stanton fue parte del respaldo para la victoria de James Paxton, que no solo sumó su victoria 15 de la temporada de Grandes Ligas, sino también la décima de manera consecutiva. Los Yanquis de Nueva York vencieron 7-2 a los Azulejos de Toronto.

Para Stanton fue su primer jonrón —segundo en total— en el tercer partido que juega desde su regreso de una larga estancia en la lista de lesionados, pero el mayor brillo este domingo en el Yankee Stadium lo tuvo Paxton, que en seis innings solo permitió una carrera sucia y tres hits mientras recetaba siete ponches.

Lea también: Jonathan Loáisiga a la expectativa de una oportunidad

Según MLB.com, Paxton se unió a Jack Chesbro (14 en 1904), Russ Ford (12 en 1910), Ron Guidry (11 en 1979, 10 en 1978), Whitey Ford (11 en 1961) y Lefty Gomez (10 en 1932) en la lista de los lanzadores de los Yanquis con diez o más victorias en salidas consecutivas.

«Ha sido asombroso. Siento que he estado lanzado muy bien, siendo agresivo en la zona de strike. El equipo ha jugado genial en los días que abro. He tenido buenas rachas en el pasado, pero probablemente esta es la racha más larga que hasta ahora he tenido en mi carrera», comentó Paxton.

Paxton, en su primera aparición en una postemporada, es el probable abridor del primer juego de Serie Divisional de los Yanquis.

Puede interesarle: Bravos ganan División Este de la Liga Nacional otra vez

Loáisiga en acción

En este partido, el nicaragüense Jonathan Loáisiga lanzó dos entradas de tres imparables, una carrera y cinco ponches, dejando una vez constancia de su calidad para ser considerado para la postemporada.

En el séptimo inning, dobles consecutivos de Randal Grichuk y Teoscar Hernández, empujador, le costaron la carrera al pinolero, que ponchó a Vladimir Guerrero Jr., Brandon Drury y Richard Ureña.

Lea además: Leonardo Crawford: Me gustaría llegar a Grandes Ligas con los Dodgers

En el octavo, Cavan Biggio le dio un sencillo a Loáisiga y este ponchó a Billy McKinney y Lourdes Gurriel Jr.

El nica dejó su efectividad en 4.25 y tiene 34 ponches en 29.2 episodios lanzados.