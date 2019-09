Cartas de amor a Nicaragua

Querida Nicaragua: Tengo que confesarlo. Esta carta no la escribí yo. Es una joya que encontré en viejos archivos que revisé. Dice así:

“Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Es que es un poco cegatón y poco hábil de las manos. Nos ha enviado a varios tipos excepcionales para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho: nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte: para que la vida —no tú ni yo— sea para siempre. Los científicos salieron con la teoría del Big Bang, asunto que no me interesa. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, ¡bacterias mutantes!

Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble.

Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan en las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia, se agita y crece cuando Dios se aleja.

Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy.

A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios.”

Obviamente quien escribió lo anterior era (o es todavía, no lo sé) un pensador importante, un intelectual de nota o un poeta que escribió una prosa impresionante sobre el Creador del universo.

Es una pena que el escrito no tenga ninguna firma, pero su creatividad amena y novedosa, sus comentarios tan familiares con Aquel que es tan amoroso con nosotros, habitantes de un mundo que parece morir de odio, nos dan un bellísimo mensaje de esperanza.

A mí también me encanta Dios.

El autor es empresario radial. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.