Carlos Buitrago viajará el próximo lunes a su cita con el Título Latino de la OMB

«No importa cómo gane, lo fundamental es regresar con ese título Latino», sentenció Carlos «Chocorroncito» Buitrago. Con 27 años se ha convertido en su máximo motivador. Es él y solo él, y está consciente que será difícil que el público general del boxeo nacional regrese a tener las expectativas en verlo coronarse campeón mundial después de cinco chances fallidos. No obstante, Chocorroncito tiene una peculiaridad: se levanta del lodo para tratar de escalar a la cima y, el próximo lunes, partirá a Puerto Rico.

Todavía no está seguro si lo acompañará su entrenador Luis Escorche porque tiene algunos asuntos pendientes, pero es un hecho que su papá, el Halcón Buitrago estará a su lado. El combate será el 5 de octubre contra Israel Vázquez de 10 victorias, tres derrotas y dos empates. Después de derribar a William Arroyo la promotora de Miguel Cotto espera que noquee o que gane con autoridad. «Yo quiero dejar una muy buena impresión, no sé si será nocaut o decisión, si puedo asegurar que estoy bien preparado para brindar un buen espectáculo», asegura Buitrago.

El reto de Chocorroncito será salir en 111 libras el 30 de septiembre, día de su partida. El combate está pactado en 108 libras, mismo peso en el cual tuvo su última oportunidad titular contra Ángel Acosta, campeón de la OMB de las 108 libras en ese momento y terminó perdiendo. Aunque el favoritismo del pinolero es claro, Chocorroncito no lo ve tan así: «Lo que uno aprende en el boxeo es que nada está definido, cualquiera te puede asustar y por eso no me confío ni veo la pelea fácil».