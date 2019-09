Nicaragüenses Eyner Castro y Andy Guido distinguidos en el Premundial de Beisbol Sub-15 en México

Los lanzadores Eyner Castro y Andy Guido dejaron una huella imborrable en el Premundial de Beisbol Sub-15, en Playa del Carmen, México, en el que Nicaragua ocupó el séptimo lugar tras sumar siete éxitos y dos reveses al mando del entrenador Lester Loáisiga.

Castro fue el único pinolero en integrar el equipo Todos Estrellas tras ser nombrado el Mejor Lanzador del torneo.

“Estoy feliz, me puse las pilas en el torneo, le doy gracias a Dios porque Él me ayudó, no esperé que me dieran un reconocimiento, pero siempre traté de dar lo mejor. Cuando me dieron el premio me alegré mucho porque pusimos en alto a Nicaragua. Aunque no pudimos clasificar al mundial, todos luchamos por dar lo mejor hasta el último juego”, contó Eyner, quien fue recibido con besos y abrazos por sus familiares, al igual que el resto de peloteros ayer a su arribo al país.

Eyner (2-0) tiró juego completo en la victoria 6-0 frente a Argentina y en el nocaut de cuatro entradas de 21-0 a Costa Rica.

Único

A Guido se le distinguió por haber lanzador el único juego sin hit ni carreras del Premundial, en la victoria de Nicaragua de 4-0 ante Guatemala.

“Le doy gracias a Dios por darme la sabiduría de lanzar controlado, agradezco la confianza de mis entrenadores porque yo iba a cerrar los juegos, pero luego me dieron la tarea de abrir y lo hice bien”, explicó emocionado Guido.

Guido también le quitó el invicto a Panamá con su trabajo de seis entradas en combinación con Francisco Robleto, que tiró un episodio. Nicaragua ganó 1-0.

“A Panamá lo dominé con rectas y cambios. Fue una promesa que le hice a mi entrenador de tirarle duro a Panamá y lo logré. Agradezco el apoyo a mi familia, a mi otro entrenador Eddy Talavera y a mi gente de la comarca Jirones de Nandaime ”, dijo Guido.

Guido, quien estaba previsto a ser el cerrador de la tropa nacional, resultó ser uno de los mejores abridores y tiró 13 entradas sin carrera, con 13 ponches y 0.00 de efectividad en suelo azteca.

“La disciplina y entrega fue lo que me impresionó de los jugadores, jugar nueve juegos en nueve días no es fácil”, dijo orgulloso el mánager Lester Loáisiga.