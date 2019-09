Periodista de Canal 10 sufre intimidación de simpatizantes Orteguistas mientras realizaba cobertura en Chinandega

Kathia Reyes, corresponsal de Canal 10 en el departamento de Chinandega, sufrió asedio la mañana de este lunes por parte de un trabajador del Estado no identificado, quien le tomó fotografías mientras realizaba una cobertura periodística, esto a vista y paciencia de dos agentes de la Policía Orteguista (PO).

Los hechos ocurrieron cuando la comunicadora trataba de documentar las explosiones que se reportaron este sábado en el Puente San Isidro, jurisdicción del municipio El Realejo, departamento de Chinandega. Reyes relató que el trabajador del Estado comenzó a tomarle fotografías, sin su autorización, cuando dos agentes de la Policía Orteguista (PO) la retuvieron y no le brindaron paso para cubrir la zona de la explosión.

La periodista afirmó que fueron dos policías quienes la retuvieron, uno de ellos se presentó como agente de Inteligencia, pero no presentaba identificación ni dio nombre; y la otra como una oficial de línea. «No me permitieron grabar y no me dieron explicaciones, simplemente me retuvieron en la zona», dijo.

Reyes indicó que desde el día de la explosión, tanto los bomberos que se presentaron a la zona y los agentes de la PO no han brindado detalles sobre lo que verdaderamente ocurrió. Por otro lado, la comunicadora aseguró que el policía que se identificó como parte del área de Inteligencia la obligó a guardar su celular, con el fin de que no grabara ni tomara fotografías.

«Es lamentable la situación en la que nos encontramos los periodistas en este momento, cuando intentamos realizar coberturas y sufrimos este tipo de intimidación, porque no tiene otro nombre», expresó Reyes.

Desde que estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018 en Nicaragua, las y los periodistas han sido asediados, intimidados, agredidos, forzados al exilio y hasta encarcelados por ejercer su labor.