Acusan a tres por difundir en Facebook fotografías íntimas de una adolescente

Dennis Gabriel Soriano Pérez, de 19 años, Luz Ibeth Huete Bermúdez, de 18, y Stephany Alejandra Herrera, de 19 años, están siendo procesados por propalación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una adolescente de 17 años tras haber difundido fotos íntimas que la menor envió a Soriano en 2014, cuando tenían una relación de noviazgo.

Según acusación del Ministerio Público, los hechos se dieron a partir del 17 de abril de 2014, cuando la víctima tenía 13 años y empezó una relación de noviazgo con el acusado Soriano, quien en ese entonces tenía 15 años. En abril del 2015 el joven le pidió fotos desnuda a la menor como regalo de aniversario.

La adolescente, confiando en el novio, accedió al pedido y le envió a través de mensajes de Facebook dos fotografías. En una, la víctima aparece en brasier haciendo un gesto erótico con la boca y en otra solo aparecen los glúteos.

Después que el procesado tenía en su poder las fotografías, según el relato de la Fiscalía, empezó a chantajear a la adolescente. Le decía que si no tenía relaciones sexuales con él, subiría a redes sociales las fotos, por lo que ella terminó la relación a inicios del 2016.

En agosto de 2018, cuando ya no había ninguna relación entre el acusado y la víctima, Soriano publicó las fotos sin la autorización de la menor de edad en un grupo Whatsapp, donde está incluida la procesada Luz Ibeth Huete Bermúdez y esta a su vez la compartió con su amiga, la otra procesada Stephany Alejandra Herrera.

Herrera, a finales de agosto de ese mismo año, publicó la foto donde la víctima aparece en brasier en su página de Facebook y a través de un falso perfil en esa red social. Además, hizo comentarios denigrantes hacia la menor. Esto instó a que otros excompañeros de clase realizaran también comentarios obscenos de la adolescente.

Ideas suicidas

Esta situación provocó en la víctima un estado de ansiedad, depresión, vergüenza, llanto y fijación de ideas suicidas, según el informe de la forense que la examinó y que rola en el expediente.

“Mi hija pasó tres semanas sin ir a clases, lloraba todo el tiempo, se aruñaba la cara, se daba golpes en el pecho. Se cortaba las piernas, los brazos y quería ahorcarse. Esta situación ha sido muy difícil y decidí acusar porque no quiero que otras adolescentes pasen lo mismo que mi hija. Confío en que se hará justicia y que otras mamás se animen a denunciar porque sí hay castigo para quienes hacen esto con las adolescentes”, dijo la mamá de la víctima.

Es un delito

A la publicación masiva de imágenes con contenido sexual o erótico, sin autorización de la víctima, se conoce penalmente como propalación, tipificado en el artículo 195 del Código Penal de Nicaragua y reformado por la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres; y aunque es muy común su práctica por el gran acceso a tecnología, las víctimas y sus padres o tutores no lo denuncian por vergüenza, de acuerdo a fiscales y jueces.

Por su parte, Zobeida Manzanares, abogada de la víctima, expresó que este caso debe quedar como precedente para hacer conciencia tanto en padres, madres, y adolescentes que no pueden andar compartiendo fotos con contenido sexual o erótico de su cuerpo con nadie y a los agresores que sepan que hay pena de cárcel por este delito.

“Las personas con más riesgos de sufrir este delito son las y los adolescentes, porque no tienen discernimiento y no saben las consecuencias de este delito y una vez que son víctimas no lo cuentan ni a sus padres por miedo y se quedan calladas, mientras las denigran y el agresor anda libre”, agregó Manzanares.

La juez Josefa Vargas admitió la acusación, a pesar que hubo posición de la defensa del procesado, y dejó medidas alternas a la prisión. Además giró orden de captura contra Luz Ibeth Huete Bermúdez, porque a pesar de que fue citada no asistió a la audiencia. El caso se ventila en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua y el juicio fue programado para el 7 de octubre.