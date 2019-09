Un drama íntimo sobre el amor y la muerte conmueve en San Sebastián

Chile pisó fuerte este martes en la lucha por la Concha de Oro en San Sebastián con «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos», de José Luis Torres Leiva, un relato íntimo sobre el renacer del amor en una pareja cuando la muerte acecha. El filme, titulado como un poema que escribió el italiano Cesare Pavese antes de suicidarse, compite en la Sección Oficial por el premio a la mejor película del festival de la ciudad del norte de España.

Protagonizada por Amparo Noguera y Julieta Figueroa, narra la despedida de una pareja cuando una de ellas, enferma, decide no seguir tratándose. Los días serán tristes pero también reavivarán el amor que se profesan.

«Son dos personas que se aman y llega un momento en que la otra persona toma una decisión (…) y la otra persona acepta eso y la acompaña hasta el final. Es el acto de amor más grande que uno puede tener con la persona que ama», expresó Torres Leiva en entrevista con la AFP.

La película está rodada con austeridad narrativa, sin apenas música, y con profusión de primeros planos, que resaltan rostros, caricias y roces.

«No me interesaba hablar sobre una enfermedad en particular, unos personajes en particular, sino sobre un sentimiento y una sensación que atraviesan estas mujeres», dijo el realizador de «El viento sabe que vuelvo a casa».

«Son dos mujeres porque me interesaba lo femenino y la delicadeza de esa relación, muy concentrada en las miradas, los gestos, lo cotidiano», señaló, aclarando que más que hablar sobre la homosexualidad quería resaltar el cariño entre dos personas.

La película lidera un grupo de diez filmes de realizadores chilenos en distintas secciones del festival, toda una «presencia histórica», en palabras de Constanza Arena, directora de CinemaChile, la institución de promoción del séptimo arte del país.

Una favela «pacificada»

También en competición por la Concha de Oro entró este martes una potente película brasileña sobre las pugnas de poder dentro de un grupo criminal que controla una favela de Rio, «Pacificado», dirigida por el estadounidense Paxton Winters y producida por su compatriota Darren Aronofsky («Requiem for a Dream», «Black Swan»).

Tras pasar 14 años en la cárcel, el antiguo jefe de la zona, Jaca, vuelve a una favela «pacificada» por la policía en ocasión de los Juegos Olímpicos de 2016.

Tras conocer a su hija adolescente Tati, busca desvincularse del tráfico de drogas y abrir una pizzería, pero crecerá la tensión con su sucesor al frente del grupo criminal y el contexto violento amenazará sus planes.

La tercera película estrenada este martes en Sección Oficial fue la canadiense «Il pleuvait des oiseaux», tercer largometraje de Louise Archambault, adaptación de la novela homónima de Jocelyne Saucier. Pañuelos verdes y nacionalistas

En la sección dedicada enteramente al cine latinoamericano, Horizontes Latinos, entró en competencia «Araña», del chileno Andrés Wood, un thriller sobre el poco conocido grupo nacionalista Patria y Libertad, que buscó derrocar a Salvador Allende.

«Hicieron la guerra sucia, hacían los atentados, asesinaron gente, partieron apenas fue elegido Allende (…) y su historia está siempre medio oculta porque estas personas fueron absueltas de sus crímenes», indicó Wood a la AFP.

También fueron proyectadas dos producciones argentinas, «De nuevo otra vez», de Romina Paula, y «La ola verde (Que sea ley)», de Juan Solanas, aunque esta última fuera de competencia.

Filmado en 2018, el documental de Solanas muestra el masivo movimiento por el aborto legal en Argentina, cuya emblema fue el pañuelo verde.

Con testimonios de centenares de miles de mujeres en las calles a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, fue estrenado en mayo en Cannes, donde la alfombra roja se llenó de pañuelos verdes.

Por el premio a mejor película latinoamericana compiten en total trece cintas de Guatemala, Cuba, Uruguay, Argentina, México, Perú, Chile y Colombia.