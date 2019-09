Juan Barrera: «Yo no voté por Messi en The Best»

Messi sorprendió ganando el premio al mejor jugador de la FIFA o The Best 2019. Para muchos el galardón lo merecía al menos el central Virgil van Dijk por conquistar la Champions League con el Liverpool, sin embargo los votos de los capitanes, seleccionadores, periodistas y afición se lo dieron al argentino.

¿Por qué votaste por Messi?, se le consultó a Juan Barrera, capitán de la Selección de Futbol. «Yo no voté por Messi», aseguró. El ocotaleano se sorprendió al verse en la lista de los capitanes que votaron por Messi y no se explica cómo apareció ahí. «El año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice».

Barrera explicó que para la votación del año le mandaron un link al correo electrónico, pero en esta ocasión no recibió nada.

Aunque la elección de Messi ha sorprendido a muchos, el capitán de la Azul y Blanco es el primer jugador que públicamente señala no haber participado en la votación para The Best. En el 2015 varios capitanes de selecciones expresaron que su votos fueron alterados.