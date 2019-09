Los cuatro equipos de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua (LBPN) presentaron su lista de jugadores nacionales y prácticamente son los mismos del año pasado. Lo diferente estará en la contratación de los peloteros extranjeros.

Aunque la temporada inicia el 19 de noviembre, los actuales campeones, los Leones de León, están con su roster completo porque tienen 20 jugadores nacionales y el contrato firmado de sus cinco importados. Vicente Padilla seguirá en el doble rol de rematador y coach de picheo, y veremos que si el lanzador dominicano-nica Jairo Beras y el artillero colombiano-nica Jerry Downs se unen al conjunto, porque los felinos tienen el permiso de sus respectivas organizaciones de Grandes Ligas. Ahí podría estar la diferencia en busca de conservar la corona, bajo el mando del nuevo rey Midas de nuestro beisbol, Sandor Guido.

Los Tigres tienen a 19 protegidos, de los cuales solo seis son lanzadores, así que sus peloteros extranjeros deberán ser carabineros. Con el madero, tienen a varios de los mejores talentos jóvenes como el profesional activo Ismael Munguía, Norlando Valle, Edgard Montiel, Marvin Martínez y William Rayo. El panameño Lenín Picota repite como mánager.

El Bóer, ansioso por volver a los primeros planos, espera exprimir al máximo el permiso del zurdo Leonardo Crawford, quien es el prospecto nica más cerca de las Grandes Ligas, al tirar en Doble A con los Dodgers y podría ser la figura del torneo. Además tienen a Javier Robles, Fidencio Flores y Jorge Bucardo, así que hay talento para competir. Se sabe que repetirán a tres importados: el tirador dominicano Manuel Soliman y los bateadores cubanos Maikel Cáceres y Darián González. Aún no han nombrado mánager, aunque Sandy Moreno asoma como una buena opción.

Los Gigantes en el papel lucen otra vez fuertes y no se espera que por segundo año consecutivo sufran un slump consecutivo con peloteros del calibre de Elmer Reyes, Wuillians Vásquez, Carlos Téller, Luis Alen, Darrell Campbell, Moncho Flores y Berman Espinoza. No hay certeza si regresa Isaac Benard, quien destacó la campaña anterior, pero tendrán al veloz tirador dominicano Carlos Sanó y aunque no está confirmado, el cubano Germán Mesa podría ser el mánager. Ningún equipo tiene más nombre y experiencia que éste.

Tigres de Chinandega

JUGADORES DE CUADRO: Edgard Montiel, Ismael Munguía (San Francisco), William Rayo, Omar Mendoza, Elián Miranda, Norlando Valle, Rodolfo Bone (San Francisco), Marvin Martínez, Aldo Espinoza (Dodgers), Juan Carlos González, Gean Rigby, Luis Miranda y Leonardo Ortiz.

LANZADORES: Ernesto Glasgon, Junior Téllez, Walter López, Wilber Bucardo, Bismark Ruiz y Horace Rigby.

Gigantes de Rivas

JUGADORES DE CUADRO: Víctor Duarte, Sandy Bermúdez, Elmer Reyes, Wuillians Vásquez, Ramón Flores, Jimmy González, Darrel Campbell, Luis Alen, Moisés Flores, Omar Obregón y Ronald Rivera.

LANZADORES: Carlos Téller, Gustavo Martínez, Berman Espinoza, Roger Marín, Carlos Estrella, Wilfredo Pinner, Erasmo Reyes, Braulio Silva y Adolfo Flores.

Indios del Bóer

LANZADORES: Fidencio Flores, Jorge Bucardo, Shendell Benard, Ángel Obando, Leonardo Crawford (Dodgers), Elvin García, Harvin Talavera, Everth Huete, Juan Bermúdez Durán y Yeris González.

JUGADORES DE CUADRO: Wiston Dávila Calvo, Janior Montes, Darwin Sevilla, Ronald Garth, Bismarck Rivera, Javier Robles, Jilton Calderón, Jordan Pavón, Juan Carlos Urbina y Sandy Moreno Jr.

Leones de León

JUGADORES DE CUADRO: Rafael Estrada, Melvin Novoa, Ofilio Castro, Benjamín Alegría, Brandon Leytón (Arizona), Iván Marín, Renato Morales, Dwight Britton, Enmanuel Meza y Mark Joseph.

LANZADORES: Vicente Padilla, Elías Gutiérrez, Ronald Medrano, Jesús Garrido, Nelson León (Mets), Brayan Torrez (Pittsburgh), Esteban Pérez, Jimmy Bermúdez, Fernando Carmona y Luis Castellón.