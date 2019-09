Bart Simpson, Rick y Morty lloran la muerte de Michael Mendel

Michael Mendel murió dos días antes de cumplir 55 años. La causa de su muerte aún no se ha confirmado.

Él fue productor asociado de «Los Simpson» en sus primeras cinco temporadas, y continuó produciendo capítulos en la serie de Matt Groening hasta la décima temporada con «Un espacio para Lisa», el episodio 219 de la serie. También trabajó en “Rick and Morty”.

Lea también: Ricky Martin: «Para lograr la paz, primero tenemos que luchar por nuestro derecho a vivir en libertad»

La información de su muerte fue confirmada por representantes de ambas series.

Adult Swim, cadena de televisión estadounidense, que ha transmitido a Rick and Morty desde su debut en 2013, emitió un comunicado en Twitter que dice: “Todos en Adult Swim estamos devastados por el fallecimiento prematuro del productor Mike Mendel de Rick y Morty”.

Por su parte el guionista de Los Simpson, Al Jean, compartió la noticia en su cuenta personal de esa misma red social. «Triste tras el fallecimiento de Mike Mendel, un tipo genial. Nuestros pensamientos están con su familia».

. @TheSimpsons V v sorry to learn of the passing of Mike Mendel (left) great guy. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/slCcW5WSSI

«Mi amigo, compañero y productor Mike Mendel ha fallecido. Estoy destrozado, mi corazón está roto por su familia. No sé lo que voy a hacer sin ti a mi lado, Mike», expresó Justin Rowland, co-creador de Rick y Morty.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.

— Justin Roiland (@JustinRoiland) September 23, 2019