Fuerza laboral diversa e inclusiva

Cada vez más vemos a la mujer, especialmente en el ámbito empresarial, con un rol muchísimo más activo. Durante años, los estudios han respaldado la idea de que tener una fuerza laboral más diversa es una clara ventaja competitiva y que los negocios son más exitosos, los equipos de trabajo crecen y se desarrollan mucho más cuando las mujeres asumen puestos laborales y de liderazgo. Las mujeres representan alrededor del 50 % de la población mundial, en un escenario ideal, también deberían estar representadas en igual proporción en el mercado laboral; sin embargo, la realidad es otra, su incorporación en el sector ha sido mucho más lento de lo esperado; y para que ese ideal sea posible, debe existir mayor apertura en quienes lideran las empresas para que puedan generar el ambiente óptimo y las oportunidades.

El balance de género y la diversidad es una ventaja competitiva para Cargill y, tanto hombres como mujeres, estamos comprometidos a trabajar juntos para apoyar a la mujer. Creemos firmemente que la creación de un entorno incluyente y diverso contribuye a fortalecer la empresa. Trabajamos para crear un entorno inclusivo en el que los empleados se sientan respetados y valorados, no solo por lo que aportan a la empresa, sino por lo que son como personas. Valoramos las perspectivas de diferentes edades, idiomas, costumbres locales, capacidades físicas, razas, religiones, orientación sexual, expresiones e identidades de género, experiencias vitales y situaciones socioeconómicas.

En Cargill, realizamos diferentes acciones para que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades dentro de la compañía y puedan aspirar a diferentes roles.

Hace dos años, firmamos como Socios Fundadores de la Coalición de Organizaciones Comprometidas con la Equidad de Género, una iniciativa denominada como “Paradigm for Parity” o “Paradigma para la paridad” que busca lograr la paridad de género en las compañías para el 2030, lo que implica retos importantes para nosotros, desde aumentar el número de mujeres en roles operativos de alta gerencia, mantener procesos de sensibilización y generar métricas de desempeño basadas en resultados.

Nuestros compromisos incluso van más allá del alcance centroamericano. A nivel global, en el 2017, firmamos la iniciativa “CEO Action for Diversity and Inclusion”, con la cual más de 150 CEO se comprometieron a hacer que sus empresas sean lugares donde se reciban experiencias y perspectivas diversas y los empleados se sientan capacitados para discutir la inclusión y la diversidad.

Es nuestro deber seguir trabajando en estos temas con la convicción de que es importante y, que no lo estamos haciendo simplemente por cumplir un número, sino porque estamos convencidos de que una empresa es exitosa si tiene una fuerza laboral diversa e inclusiva.

La autora es directora ejecutiva de Cargill Nutrición Animal para Latinoamérica.