Kylie Jenner hospitalizada por naúseas y mareos

Kylie Jenner fue hospitalizada por tener naúseas y mareos. Así lo dieron a conocer medios de comunicación internacionales.

Según informó el sitio TMZ, la empresaria llevaba varios días sintiéndose mal, pero al ver que no mejoraba, optó por registrarse en un hospital de Los Ángeles.

Sus malestares llegaron al punto que no asistió a los Emmys, junto a sus hermanas, Kim y Kendall, pues no quería ser fotografiada con el rostro demacrado, y no tenía fuerzas para salir.

Aún se desconoce su diagnóstico. Lo que se sabe es que está recibiendo el mejor de los tratamientos para cuidar su salud.

Jenner, de 21 años, es oficialmente la multimillonaria más joven de todos los tiempos al haber arrebatado el título al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.