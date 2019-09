Erick Nicoya crea un espacio musical para jóvenes amantes del rap en Nicaragua

Rap Season 2 es el nombre del disco que recientemente lanzó el rapero nicaragüense Erick Nicoyas González, de 26 años, cuyo objetivo principal es abrir un espacio para jóvenes que no han tenido una oportunidad para grabar.

González es un rapero nicaragüense que se ha caracterizado por hacer temas de protesta contra el régimen de Daniel Ortega, entre los que destacan «Plomo Plomo», «No me representas» y «Mordaza», un tema que grabó en conjunto con el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy.

El disco está compuesto por 17 canciones rap de temáticas variadas y en el que participaron 10 raperos procedentes de León, Jinotega, el barrio San Judas de Managua, San Sebastián y Tipitapa. Fue lanzado oficialmente el 14 de septiembre de este año.

«Las canciones hablan algunas de ellos mismos, otros narran historias de sus barrios y una que habla de los niños en las esquinas», aplicó González.

Puedes descargar el album Rap Season 2 aquí

La idea del proyecto, según González, nació en abril de 2019 desde su exilio en Costa Rica, hacia donde tuvo que huir de la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega a finales de 2018 por su implicación en las protestas de ese mismo año. Duró siete meses exiliado y regresó a Nicaragua en junio de este año. El proyecto fue ejecutado en suelo nicaragüense.

«Le di oportunidad a raperos que nunca habían grabado entre otros que ya tenían temas y han estado en la escena del rap», señaló González, quien hace música desde 2012 en un estudio propio ubicado en Managua.

«En Nicaragua sí existen buenos talentos»

«Honestamente después de lo que me pasó con Plomo Plomo, el alcance, la gente que me empezó a escuchar, empecé a ver comentarios donde las personas decían que en Nicaragua si existen buenos exponentes, me ponían de ejemplo», expresa González.



La convocatoria se realizó a través de un video en redes sociales donde González invocó a los jóvenes a grabar versos de rap y postearlos en facebook.

«Puse un video invitando a participar en el Challenge «Versos». Ahí ellos tenían que tirar sus versos y sus propias letras los harían calificar», explica. «De todos los que seleccioné, yo personalmente les escribí», agregó.

González también dejó claro que Rap Season será un proyecto musical que realizará cada año, «siempre con la idea de abrirle espacio a talentos nuevos nicaragüenses».