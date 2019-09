Un niño muere y dos personas resultan heridas en un robo en El Cuá, Jinotega

Un niño de aproximadamente 10 años murió y dos personas más fueron heridas de bala al ser asaltados por un grupo de desconocidos que los interceptó la tarde de este jueves en el sector conocido como “La Chico Estrada”, en la ruta a la comunidad El Bote, jurisdicción del municipio El Cuá, departamento de Jinotega.

El niño fue identificado preliminarmente como Bryan Giovanni Fuentes Rayo. En tanto, la joven Xiomara Haydé Fuentes Zamora, de 17 años, fue herida de bala en un brazo y el productor Francisco Javier Ortuño Fuentes, de 52 años, fue herido en una pierna.

Los asaltantes atacaron a balazos la camioneta en la que iban las víctimas y el niño murió presuntamente tras caer del vehículo, ya que este le pasó encima, según las averiguaciones preliminares de la Policía que, a las 6:00 p.m. continuaba en el lugar haciendo las averiguaciones del caso.

Ortuño y su hermano Natividad del Carmen Ortuño Fuentes, de 50 años, residen en la comunidad El Bote y presuntamente habían ido a retirar una cantidad indeterminada de dinero a una microfinanciera en la cabecera municipal de El Cuá, según contó una habitante de la zona que los conoce y que minutos antes había pedido un aventón al productor.

Los hermanos Ortuño se movilizaban en una camioneta blanca. “Le pedí ‘ride’ pero no me oyó y me tuve que venir en un camión”, contó la fuente vía telefónica.

Al volver a El Bote, antes de las 4:00 p.m., los hermanos Ortuño dieron un aventón a la joven Fuentes y al niño que se dirigían a la comunidad La Lana; pero, cuando llegaron a la comunidad Francisco Estrada, fueron interceptados por un grupo de elementos armados que dispararon contra ellos.

El tiroteo ocurrió frente a los cafetales de una finca llamada La Guadalupana. Según las averiguaciones preliminares de la Policía, eran al menos cuatro sujetos con ropas oscuras y encapuchados. Uno portaba fusil Ak, otro “arma larga” (presuntamente escopeta) y otros dos con armas cortas (revólver y pistola).

“Les tiraron de 40 a 50 balazos”, dijo la fuente, señalando que, a Francisco Javier “le pegaron en las rodillas, a la muchacha le dieron en el brazo”.

Los delincuentes robaron el dinero que el productor llevaba consigo, calculado en aproximadamente 40,000 córdobas, además de los celulares de este y el de su hermano Carmen. “Son celulares carísimos, si solo el de don Carmen vale 8,500 pesos (córdobas)”, exclamó la fuente.

Tras robar el dinero, los ladrones se montaron en la camioneta y la condujeron en un tramo de 30 metros, dejándola abandonada y luego se fugaron con dirección a la comunidad La Lana.