Zona de Strikes: Los Yanquis, ¿podrán retar a los Astros?

Uno ve a los Astros de Houston y no hay que darle muchas vueltas al asunto para concluir que se trata de un estupendo equipo. Ataque poderoso, rotación sólida y defensa segura. Su bullpen podría levantar algunas interrogantes, pero nada como para alarmarse. Es un gran equipo.

Y, sin embargo, eso no garantiza que ganarán la Serie Mundial. En el beisbol no hay nada seguro. En los últimos 50 años, (desde 1969), solo 13 equipos con el mejor récord durante la temporada regular, han ganado el clásico de otoño. Eso es un 26 por ciento. Así que no hay garantías.

En teoría, el gran inconveniente para los Astros podrían ser los Yanquis, siempre y cuando los bombarderos superen a Minnesota y Houston se imponga al comodín (Oakland/Tampa) en caso de que se den esas series. Pero, ¿los Yanquis tienen con qué superar a la tropa texana? En beisbol todo es posible.

A diferencia de los Astros, cuyo equilibrio es fantástico, los Yanquis dependen más de su potencia al bate y de un bullpen muy sólido. No obstante, en Nueva York hay esperanzas por el gran momento de James Paxton, el regreso de Luis Severino y Masahiro Tanaka, quien ha probado ser un lanzador en el «clutch».

Claro, tampoco se puede descartar que el ganador de la Liga Americana salga de Minnesota o de los comodines. Todo es posible. Sin embargo, Astros y Yanquis han emergido como los más probables protagonistas de la batalla por el banderín del joven circuito, algo que ya tuvieron hace dos años.

Este año, Houston se llevó la serie particular 4-3. Eso no indica mayor diferencia. Si llegara a darse la batalla, ojalá sea tan espectacular como la que protagonizaron en el 2017, cuando se fueron a siete juegos y esa vez los Astros ganaron el duelo decisivo 2-1 dramáticamente.

Esta vez no será fácil superarlos, luego de reunir una rotación con Justin Verlander, Gerrit Cole y Zack Greinke, más una recia batería liderada por Alex Bregman, Yordan Álvarez y José Altuve, pero los Yanquis tienen en mente otra cosa y espera que todos piezas se ubiquen en el sitio correcto.

Los Yanquis están recibiendo a la gran mayoría de sus peloteros lesionados y Aaron Boone podrá disponer de todas sus figuras para retar a los Astros, un equipo muy compacto.

