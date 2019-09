Fenifut aclara que Juan Barrera no votó en The Best

La Fenifut aclaró el polémico voto de Juan Barrera en The Best. En un comunicado enviado este jueves, la federación señaló que efectivamente Barrera no votó como el capitán de la Selección de Futbol para elegir al argentino Lionel Messi como el mejor jugador de la temporada pasada.

Según el comunicado, Manuel Rosas votó como el capitán de la Selección de Futbol. El documento relata que el seleccionador nacional Henry Duarte eligió a Rosas como el encargado de hacer el voto, pero por un error administrativo salió registrado Barrera.

«En un acto de transparencia asumimos como Fenifut (ese error), al momento de recepcionar los votos y enviar la información a FIFA, erróneamente se adjunto el nombre y firma de Juan Barrera, misma que estaba registrada por la votación efectuada del año anterior. Es por ello que FIFA confirmó la validez del documento con los sellos oficiales de Fenifut», detalla la nota de prensa.

Fenifut pide disculpas

La federación remarcó que los votos se adjudicaron correctamente a los futbolistas elegidos por Duarte y Rosas a como lo señala la lista oficial de FIFA. Ambos eligieron a Lionel Messi, el senegalés Sadio Mané y el portugués Cristiano Ronaldo.

«Fenifut desea dejar en claro que toda esta situación fue un mal entendido. Aunque nos hacemos responsables del error administrativo y entendemos las molestias que pudo causar en uno de nuestros capitanes de nuestra Selección Nacional. 5. Fenifut pide disculpas por las malas interpretaciones que todo este asunto generó en relación a los premios THE BEST», cierra el comunicado.

La Azul y Blanco cuenta con tres capitanes, Barrera, Rosas y Justo Lorente cuando estuvo en el grupo. El ocotaleano ha sido el titular, pero Rosas asume ese rol siempre que no está disponible en el equipo.