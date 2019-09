Mellizos, primer equipo de 300 jonrones en una temporada de Grandes Ligas

Por primera vez en la historia un equipo llega a 300 jonrones en una temporada de Grandes Ligas, son los Mellizos de Minnesota.

Fue un cuadrangular de dos carreras de Jonathan Schoop el que marcó el hito y en el siguiente episodio Willians Astudillo dio el 301, para darle un paso adelante al récord, en la victoria de los Mellizos 10-4 sobre los Tigres de Detroit este jueves.

¡Con este bombazo de Jonathan Schoop, nuestro #BombaSquad llegó a los 300 HR!#TwinsBéisbol pic.twitter.com/T9ebNRfyKZ — Los Twins (@twinsbeisbol) September 26, 2019

Astudillo fue gran animador del partido, pues por primera vez en su carrera bateó de 4-4, con cuatro carreras anotadas y dos empujadas. Schoop se fue 5-2 con par de remolques.

Ya con el banderín de la División Central de la Liga Americana en su poder, ahora los fanáticos de este equipo esperan otra celebración, pues tiene 99 triunfos y espera ser el cuarto en llegar a 100 en esta campaña.

Devin Smeltzer (2-2) ganó con labor de cinco episodios de tres carreras y cuatro ponches.

Aunque también ya tienen el boleto a postemporada, los Cerveceros de Milwaukee pelean por la División Central de la Nacional y así esquivar el juego entre comodines. Ayer dieron un buen paso, al vencer 5-3 a los Rojos de Cincinnati.

Orlando Arcia comandó el ataque al irse de 4-2 con tres remolques, mientras que Chase Anderson (8-4) ganó con trabajo de cinco capítulos de una anotación.

En este partido, el novato Aristides Aquino se fue de 5-3 y dio su jonrón 18 de la campaña con los Rojos, mientras que el nicaragüense Alex Blandino tuvo un turno que resultó en un ponche.

Los Cerveceros ahora están a un juego de los Cardenales de San Luis, en la lucha por el banderín, misma distancia que tienen frente a los Nacionales de Washington, que tras vencer en la jornada 6-1 a los Filis de Filadelfia.

Stephen Strasburg lanzó seis capítulos de una carrera, que fue jonrón de César Hernández, y diez ponches, para se el ganador, mientras que Michael Taylor (1) y Asdrubal Cabrera (18) sacaron la pelota.

Otros partidos

En otros duelos de la jornada de Grandes Ligas de este jueves, los Dodgers de Los Ángeles –ganadores del banderín del Oeste de la Nacional– superaron 1-0 a los Padres de San Diego, con una gran apertura de Clayton Kershaw.

Kershaw (16-5) trabajó seis entradas de solo dos hits, una base y siete ponches, mientras que Kenta Maeda (3) salvó, con un ininng perfecto de dos «fusilados».

Los Ranges de Texas derrotaron 7-5 a los Medias Rojas de Boston, con jonrones de Domingo Santana (27), Willie Calhoun (21) y Rougned Odor (29). Mike Minor (14-10) ganó con labor de 8.2 innings de cinco anotaciones y nueve ponches.

Los Gigantes de San Francisco vencieron 5-3 a los Rockies de Colorado, con cuadrangulares del hondureño Mauricio Dubón (4) y Mike Yastrzemski (21).