Liga Superior de Baloncesto: El puertorriqueño Ryann Abraham arrebata el liderato de puntos en el último juego

La Liga Superior de Baloncesto (LSB) mejoró la calidad de sus jugadores extranjeros esta temporada. Los lideratos individuales estuvieron reñidos, sobre todo el principal: el máximo encestador, ganado por el puertorriqueño Ryann Abraham, que le arrebató el título a su compatriota Owens Pérez este jueves por la noche en el último partido de la etapa regular.

Abraham anotó 22 puntos en la derrota 86-81 de los Indígenas de Matagalpa ante la Costa Caribe, para terminar con 300 unidades, superando por seis a Owens, de las Brumas de Jinotega, y superar como máximo encestador al norteamericano Kevin Allen, quien con las Brumas terminó con 485, más el liderato de rebotes con 314.

El mejor tirador de la LSB encabezó este departamento por primera vez hace tres días y lo confirmó en el último juego. “Estoy contento y agradecido con Dios por mantenerme saludable para jugar en todos los partidos para lograr el liderato”, relató Abraham al finalizar el partido a los colegas del Comité Olímpico, quienes transmiten vía Facebook los partidos de la LSB.

Además, Abraham quedó como el mejor tirador de libres (66) y el tercero mejor en asistencias, solo superado por su compatriota Evander Ortiz, de Brumas, con 95 y Jared Ruiz, de Real Estelí, con 89.

Lideratos

Puntos: Ryann Abraham (Matagalpa).

Rebotes: 246 Owens Pérez (Jinotega).

Asistencias: 95 Evander Ortiz (Jinotega).

Tres puntos: 46 Jorge Matos (Leones).

Bloqueos: 46 Bartel López (Real Estelí).