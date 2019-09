Jennifer López y Shakira actuarán en el medio tiempo del Super Bowl

Lo que comenzó como un rumor es oficial. Las cantantes Shakira y Jennifer López serán las encargadas de poner a bailar y cantar a todos en el medio tiempo de Super Bowl 2020.

La actuación será el 2 de febrero de 2020, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Ambas publicaron a través de sus redes sociales imágenes de la otra, indicando que estaban listas para el 02.02.20, fecha en la que además Shakira celebrará su cumpleaños 43.

El año pasado este show estuvo a cargo de Maroon 5, donde Los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 13-3 a los Rams de Los Ángeles.

Tanto López como Shakira han tenido un gran éxito en las listas de pop y latinas a lo largo de los años.

Two 👑 👑

First time together on stage…on the world’s biggest stage. Welcome @JLo and @Shakira to the #PepsiHalftime show at #SBLIV on FOX! @RocNation @NFL pic.twitter.com/BBrTo4Pag7

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 26, 2019