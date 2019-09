Encuentran el cuerpo desmembrado de un hombre en carretera vieja a León

El cuerpo de un hombre de identidad desconocida fue sacado el miércoles de un abismo ubicado en el kilómetro 24.5 de la Carretera Vieja a León, exactamente en la comunidad Los Cedros.

El hallazgo del cuerpo lo reportó un joven que se dedica a labores de pastoreo en una finca de la zona. Supuestamente estaba desmembrado.

Los testigos dijeron que le faltaban partes del cuerpo, pero lo que más llamaba la atención es que aparentemente lo habían decapitado. “Yo miré que había muchos zopilotes, me fui a asomar y entonces vi el bulto”, dijo un lugareño.

¿Llegaron a tirarlo?

Los curiosos dijeron que por la forma en que estaba el cuerpo —sin sus partes— era posible que lo hayan matado y que llegaron a tirarlo al lugar, para evitar que fuera encontrado.

“Ya hedía, no tenía varios de sus miembros, le faltaba su cabeza, manos y pies. Honestamente estoy asustado, lo más seguro es que vinieron a tirar ese cuerpo aquí, inmediatamente lo reporté a las autoridades, ni siquiera me acerqué, me dio horror”, mencionó el hombre, que muy nervioso pedía que no anotaran su nombre.

Al lugar llegaron técnicos del Instituto de Medicina Legal (IML), quienes se llevaron el cuerpo a la morgue estatal, para hacer las investigaciones pertinentes.

Estaba desnudo

Peritos de la Policía también asistieron al lugar y se quedaron en la escena recopilando información y en busca aparente de más partes del desconocido.

De forma extraoficial se conoció que el cuerpo era de un hombre de 40 años, aproximadamente.

Los oficiales no le encontraron identificación, porque estaba totalmente desnudo; esta es otra de razones por las cuales se cree que hay mano criminal en el hecho.