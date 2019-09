Byron Rojas, un excampeón mundial desaprovechado

Hace dos años Byron «el Gallito» Rojas terminó una carrera técnica en veterinaria. Cuando no está boxeando o recluido en un campamento de cara a un combate se dedica a su finca, en la cual posee todo tipos de animales. Pero todavía lo que más le motiva al Gallito es boxear, sentir la adrenalina, lanzar toda su furia a través de un golpe y estar al lado de réferi cuando levanta la mano del ganador. No obstante, hay una dura realidad: Rojas se está desperdiciando, es un excampeón desaprovechado.

Desde su dolorosa derrota en Chomburi, Tailandia en 2018 por título mundial contra CP Freshmart, Rojas no ha vuelto a pelear fuera de Nicaragua. Este año ha realizado tres combates, dos contra Byron Castellón y uno ante Eliezer Gazo. Son peleas en las cuales no evoluciona porque no son exigentes. La mente de Rojas piensa en el exterior, aunque sos citas está siendo en el país. «El que manda es William Ramírez y ahorita no me ha dicho nada. A veces me desmotiva el hecho que siempre me ponen a pelear acá con los mismos rivales, me gustaría pelear en el exterior, otros boxeadores sin nombre ni récord lo hacen», indica el exmonarca de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El Gallito recuerda como se creció en Sudáfrica en la pelea de campeonato contra Hekkie Budler. «Peleas así son las que te hacen crecer, necesito ese tipos de combates», reitera el matagalpino, esperando que su entorno escuche su pedido.