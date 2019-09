Almohada, la canción de José José escrita por un nicaragüense

El compositor nicaragüense Adán Torres fue el creador del éxito Almohada, interpretada por El Príncipe de la Canción, José José. Torres vive en Estados Unidos, pero su vida no la dedicó a componer canciones hace algunos años se jubiló de una planta de leche, donde trabajaba.

La canción nace, según contó en una entrevista a LA PRENSA, porque “mi compañera en Estados Unidos era la soledad y estar lejos de mi esposa fue un tormento permanente», dijo.

Agregó que lo anterior hizo que una noche, «cansado por el duro trabajo y cayendo en sueño profundo, la entrañable melancolía que me embargaba me llevó a un encuentro de fantasía con mi esposa, y en forma vívida la acaricié con cariño y besé con dulzura, pero intempestivamente todo desapareció y me encontré solo, entre cuatro paredes y abrazado a la almohada; creo que casi entre dormido y despierto me levanté y comencé a escribir lo que fue un hermoso sueño”.

Con una parte de la canción lista, sus amistades le dicen que la postule en el Festival OTI, por lo que decidió regresar a Nicaragua, ya en Managua termina de escribir el tema que inició en Los Ángeles.

Almohada quedó en cuarto lugar en el Festival OTI, la noche del 12 de noviembre de 1977, bajo la interpretación de Mauricio Peña. Ese año el primer lugar fue para Quincho Barrilete de Carlos Mejía Godoy.

En el jurado del festival estaba esa noche la cantante mexicana Lupita D’Alessio. Ella le dijo a Torres: “Tu canción es maravillosa y yo tengo el hombre que te la hará famosa, ese es José José, te lo garantizo ”.

Una vez grabada la canción firmó un contrato, de 50 años, con la disquera Areola, quienes le pagaron 9 mil dólares en los años 80.

¿Pero, cómo le entregó su canción a José José? Según el artículo de LA PRENSA, fue casi finales de los setenta, que Torres en compañía de su esposa fueron a buscar a José José, el cantante mexicano estaba en Managua para presentarse en el Lobo Jack.



No fue fácil. Cuando llegó al hotel le dijeron que ya no estaba en Nicaragua. Se quedó en el hotel un tiempo para confirmar lo que le habían dicho.“No pasó mucho rato y José José se apareció, se dirigió a mí cordialmente, como si me conocía desde hacía tiempo y me dijo: ”¿Qué se te ofrece, muchacho?”. Torres le explicó y el cantante le dijo: “Dale la canción en cassette a mi asistente”.

Pero Torres no llevaba ningún cassette, entonces le dijo: “Fue Lupita D’Alessio que me dijo que hablara con vos de mi canción”.

Esas fueron las palabras mágicas que detuvieron al cantante, que de inmediato lo invitó a entrar y pidió que le cantara la composición, la que escuchó atentamente mientras se alistaba para ir a la presentación que tenía programada.



«Mientras cantaba miraba a los acompañantes de José José, que movían sus cabezas en muestra de aceptación, y a José José solo lo miraba de un lado a otro alistándose rápido», recuerda Torres en el artículo.

Así nació Almohada del sueño de un nicaragüense que nació en Managua y estudió en el Colegio Bautista, donde inició su amor por la música al participar en su primer festival estudiantil junto a Ricardo Palma.