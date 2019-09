OEA, funcionarios de EE.UU., Europa y la CIDH responsabilizan por el cierre de El Nuevo Diario y Metro a los ataques del régimen a la libertad de prensa

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) , Luis Almagro, denunció el cierre del periódico El Nuevo Diario en Nicaragua como consecuencia de la presión del régimen de Daniel Ortega a través de la retener los insumos a los medios independientes para asfixiarlos.

«La Secretaría General de la OEA lamenta el cierre de El Nuevo Diario en Nicaragua y denuncia la presión del gobierno a los medios independientes al restringirles el acceso al papel. La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de la democracia», reaccionó Almagro en sus redes sociales.

En el mismo tono se pronunciaron el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Michael Kozak, la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, el exeurodiputado Ramón Jáuregui al expresar, en sus redes sociales, indignación y preocupación por el cierre de los periódicos El Nuevo Diario y Metro señalando que es consecuencia de la política de censura, amenazas y asedio del régimen de Ortega contra la libertad de prensa para silenciar a los medios de comunicación independientes a fin de que sus crímenes no sean visibilizados.

El subsecretario Kozak consideró que el cierre de El Nuevo Diario de Nicaragua «es solo el último capítulo triste de la trágica saga que enfrentan los medios independientes bajo Ortega». El alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. fue informado de los abusos y la corrupción que impera en el régimen orteguista de la voz de los periodistas nicaragüenses Lucía Pineda, Sergio León y Anibal Toruño con quienes se reunió ayer por la tarde.

El Nuevo Diario fue fundado hace 39 años pero su junta directiva anunció el viernes, mediante un comunicado en la primera página de la edición impresa y en la digital, que el periódico suspendía sus publicaciones debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas. Metro era parte de la misma empresa por lo que fue afectado igual.

