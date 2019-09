Liga Superior de Baloncesto: ¿Se repetirá la Final? Real Estelí y Brumas de Jinotega, los favoritos para clasificar

Las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) arranca esta semana. El Real Estelí e Indígenas de Matagalpa abren la serie este lunes a las 6:00 p.m., en el Polideportivo Alexis Argüello, mientras los Leones de Managua y Brumas de Jinotega arrancan este martes a la misma hora y el mismo escenario. Los mejores de las series de cinco juegos disputarán el trono.

Puede interesarte: El norteamericano Christopher Blake lidera el team Owens llevándose el MVP del Juego de Estrellas

El Real Estelí y las Brumas de Jinotega, finalistas de la pasada temporada, son los favoritos para clasificar otra vez en teoría. Los estelianos, líderes de la etapa regular con 13 victorias y dos derrotas, dominaron (2-1) la serie particular ante los Indígenas (7-8) y los jinoteganos (9-6) lo hicieron (2-1) contra los capitalinos (10-5). ¿Repetirán nuevamente por el campeonato 2019?

Estelí impecable

Los estelianos poseen un plantel muy compacto con jugadores consagrados en el baloncesto por su amplia experiencia, pero faltos de fondo físico, porque todos los estelares superan los 30 años. El cansancio les puede pasar factura y por eso el entrenador puertorriqueño David Rosario tendrá que saber dosificarlos para resistir las exigencias. Sobre Bartel López, líder en tapones (46) y segundo en rebotes (194), y Jared Ruiz, segundo en asistencias (89), recaerá el mayor peso del equipo que lo completan el norteamericano Christopher Blake, entre otros destacados.

Matagalpa, que clasificó último, sostiene su juego en los puertorriqueños Ryann Abraham y Carlos Emory, más el dominicano Miguel Evangelista. Abraham terminó líder encestador (300 puntos) y de canastas de tres puntos (48), más tercero en asistencias (77). Emory tiene el mejor promedio de puntos por juego (20.6) y Evangelista quedó segundo en tapones (26) y tercero en rebotes (168). Ellos pueden decidir los juegos o dejar al equipo sin opciones.

La clave Owens

La confianza de Jinotega es absoluta: ganó la serie ante Leones, segundo lugar, y poseen en sus filas a dos de los jugadores con mejor ataque de la LSB como son los boricuas Owens Pérez y Evander Ortiz. Owens fue segundo en puntos (294) y líder en rebotes (246), mientras Ortiz quedó líder en asistencias (98) y cuarto entre los mejores encestadores (275). Los hermanos Cacho, Dayton y Dalton, sobre todo, son sus principales respaldos.

El núcleo de Leones, segundo en la etapa regular, lo integran los puertorriqueños Jorge Matos y Jonathan Ocasio. Matos terminó segundo en canastas de tres puntos (46) y posee el segundo mejor promedio de puntos por juego (20.2). Ocasio finalizó cuarto en triples (39) y tercer mejor encestador (282). Necesitarán de la mejor versión de Xavier Zambrana y Róger Muñoz para sorprender a Jinotega.

Calendario

Real Estelí vs. Matagalpa, 6:00 p.m., en el Polideportivo Alexis Argüello el 30 de septiembre.

Leones vs. Jinotega a las 6:00 p.m., en el Polideportivo Alexis Argüello el 1 de octubre.

Matagalpa vs. Real Estelí a las 6:30 p.m., en la cancha El Brigadista el 2 de octubre.

Jinotega vs. Real Estelí a las 6:30 p.m., en la Cancha Otto Casco el 3 de octubre.

Real Estelí vs. Matagalpa a las 6:00 p.m., en el Polideportivo Alexis Argüello el 4 de octubre.

Leones vs. Jinotega a las 4:00 p.m., en el Polideportivo Alexis Argüello el 5 de octubre.