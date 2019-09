Empieza el espectáculo: ¿Quién será el campeón de la Serie Mundial? Houston saca ventaja a los Dodgers y Yanquis

Empieza el espectáculo. Después de 162 partidos el pasado solo sirve para los pronóstico y teorizaciones. La ficción y lo impredecible tratan de robar un poco el protagonismo. No obstante, para este año hay tres equipos más pesados que el resto, los cuales en medio del azar que son estos encuentros se ven como principales candidatos a levantar el título: Astros de Houston, Dodgers de Los Ángeles y Yanquis de Nueva York. En el beisbol no todo es número, pero estos conjuntos parecen no necesitar ni de la suerte para arrollar a sus oponentes.

Los Astros es el favorito de todos los expertos y no es para menos. Tienen a tres lanzadores capaces de apagar cualquier bomba nuclear, dos ganadores de 20 juegos o más: Justin Verlander (21-6) y Gerrit Cole (20-5) y Miley (14-6), ligeramente atrás. Verlander fue líder en victorias, el otro en efectividad (2.50) y ponches (326). Pero es que a Houston no le hace falta nada más. Fueron el equipo más ganador (107-55), primero en bateo (.274), tercero en cuadrangulares (288), segundo en efectividad (3.66) , solo detrás de Tampa (3.65), es el conjunto que menos le batean los rivales (.221), regalan menos bases por bolas (448) y, también, son los que menos imparables y carreras les permiten a los oponentes. Ahora si se suma su línea de siete bateadores con 20 o más cuadrangulares, cuatro con 90 o más impulsadas, hacen titiritar a cualquiera. Los Astros esperan al ganador del comodín (Oakland vs. Tampa, programado para este miércoles a las 6:09 p.m., hora de Nicaragua).

Los Dodgers levantan la mano como segundo candidato. Se sostienen con una línea de tres lanzadores de jerarquía: Clayton Kershaw (16-5, 3.03 efectividad), Buehler (14-4, 3.26) y Ryu (14-5, 2.32, líder de la Liga Nacional). Nadie ganó más que ellos en la Liga Nacional (106-56), conectaron más cuadrangulares en su liga (279), fueron los que más carreras anotaron (886), el conjunto que menos le batearon sus rivales (.223), líderes en whip (1.10), los que menos cuadrangulares recibieron (185), menos carreras permitidas (541), además de ser los que menos otorgaron boletos en su liga (392). No obstante, el músculo de los Dodgers es su bateo con Bellinger (47 jonrones), Pederson (36), Muncy (35) y Turner (27), además de las sorpresa en que se convirtieron Verdugo y Smith con el madero. Los Dodgers esperan al ganador del comodín (Cerveceros vs. Washington, programado para este martes a las 6:08 p.m., hora de Nicaragua).

Es difícil no colocar a los Yanquis como tercer candidato a la supremacía del beisbol. Aunque no tienen los principales lideratos es un equipo consistente y los números con ellos podrían ser engañosos porque Stanton, Judge, Encarnación, Gregorious, entre otros, no jugaron la temporada completa por las lesiones. Sin embargo, tuvieron la consistencia suficiente para liderar su división y ganar 103 encuentros. Los Mulos fueron segundos en cuadrangulares (306) —solo uno menos que Minnesota—; fueron los que más carreras anotaron en la Liga Americana, compensando un poco su a picheo, a pesar de las lesiones cohesionaron a una fila de siete bateadores de 20 o más jonrones y en el picheo la incorporación final de Luis Severino le cambió el rostro completamente a la rotación: James Paxton y Tanaka. Boone se dará el lujo de mandar a Sabathia y Happ al bullpen en esta serie al ganador de tres encuentros de cinco, reforzando a sus estelares relevistas: Ottavino, Britton y Chapman.