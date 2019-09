Asesinan a una estadounidense en Matagalpa

Una mujer estadounidense identificada como Ariana Enid Martínez García, de 35 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza, asestado presuntamente por un hombre que la Policía identificó como Juan Pablo Ortiz González. El crimen ocurrió la noche de este domingo en el barrio El Progreso, al centro de la ciudad de Matagalpa.

Martínez, de ascendencia puertorriqueña y nacida en el estado de Florida, Estados Unidos, tenía aproximadamente cinco años de viajar a Nicaragua y alrededor de 15 meses de haberse establecido en Matagalpa con su pareja Mynor Fernando Valenzuela Blandón.

Según una escueta nota de prensa divulgada por la Policía en Managua, Martínez “intervino en discusión motivada por rencillas personales” entre su pareja y Ortiz González.

Pero los familiares de la pareja rechazaron que estos hayan tenido algún tipo de problemas con los agresores.

El sospechoso, según la Policia, “posee antecedentes por el delito de amenazas de muerte”, desenfundó un arma de fuego y disparó impactando a Martínez.

Sin embargo, versiones de testigos señalan que en el crimen habrían estado implicados tres hombres y una mujer que se movilizaban en motos.

Martínez y su pareja andaban en un carro acompañados por dos familiares y un amigo, a quienes iban a dejar a sus respectivas casas. Sin embargo, pasaron comprando por la tienda de una gasolinera.

Cuando se disponían a abordar el vehículo, los hombres agredieron a Valenzuela, a quien golpearon incluso con la cacha del arma de fuego, posiblemente una pistola. En tanto, Ortiz González habría disparado contra Martínez asestándole un tiro en la frente.

Los agresores huyeron en las motos, mientras Martínez fue llevada por su pareja y familiares al hospital de Matagalpa, adonde llegó fallecida.

El cuerpo fue valorado después por una forense que, según la Policía, determinó que la causa de muerte fue “herida por arma de fuego y hemorragia intracraneal”.

Los restos de Martinez serán llevados a Estados Unidos.

Señala a parapolicías

Valenzuela Blandón responsabilizó a parapolicías por la muerte de su pareja y aseguró, a través de su cuenta de Facebook, que lo habían golpeado por pensar diferente.

«Es increíble el nivel de violencia e inseguridad que vivimos hoy en día en este país, en especial en Nicaragua. Ayer a las 10:30 de la noche, paramilitares me golpearon, me patearon a gusto y antojo; simple y sencillamente por opinar diferente. Me siguieron por un buen transcurso posterior me bajé a comprar botellas de agua en la Gas Central, en efecto, me estaban esperando para golpearme y uno de ellos privó de la vida a mi esposa, Ariana Enid Martínez, de nacionalidad estadounidense esperando que se haga justicia y que esta muerte no quede impune como tantas que se viven a diario en este país», escribió.