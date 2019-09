¿Dónde está el cuerpo de José José?, hijos del cantante no tiene acceso al cadáver

El Príncipe de la Canción, José José, murió la tarde del sábado 28 de agosto, después de batallar contra el cáncer de páncreas. Falleció a los 71 años en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, donde se venía atendiendo desde hace varios meses.

Pero, ¿dónde está el cuerpo del intérprete de la canción El Triste?. Eso aún no se sabe. Los hijos mayores del cantante, Marysol y José Joel Sosa, llegaron este domingo a Miami para ver el cuerpo de su padre. Al llegar se dirigieron a la funeraria Caballero Rivero Westchester, pero no hubo respuesta alguna, por lo que después se trasladaron al Homestead Hospital Baptist Health y tampoco hubo respuesta.

José Joel denunció ante las cámaras del programa “Despierta América” que ni él ni su hermana conocen dónde están los restos de su padre. Remarcaron que no saben nada de él hace más de año y medio.

“Tal vez mi papá ya falleció mucho antes (…) No tenemos comunicación con mi papá hace año y medio aproximadamente, al igual que con Sara, pues sabemos que Sara le maneja todo: las redes, el teléfono, su vida. Estamos aquí expresamente para ver el cuerpo de mi papá. Por todo lo que ha pasado y como ha pasado existe en nosotros la duda de que mi papá esté o no esté muerto, porque no tenemos contacto con él (…) Hay túneles debajo de la casa, ¿por dónde lo mueven o de veras no lo sacan de la casa? Entonces, ¿qué está pasando? Están dejando, o dejaron, que José José se muriera”, dijo José Joel a los medios de comunicación.

Por su parte, Sarita Sosa, la hija menor de José José, emitió un comunicado para hablar sobre el funeral del cantante y también lo que ocurre con sus restos. “El funeral para una gran persona, padre, leyenda, como lo fue José José, toma tiempo para planear. No queremos ni haremos algo apresurado”, expresó al inicio del mensaje.

«Él no sólo fue un príncipe, él fue y es nuestro rey. Nos está tomando tiempo para coordinador lo mejor (como se lo merece) para nuestro ídolo», añadió en el texto.



Acerca de los restos del intérprete, Sarita señaló: “Su cuerpo está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velada. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo”.

“Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar”. “Les pedimos perdón por el silencio. Hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie. El dolor es inmenso para todos. Dios esté con nosotros y ¡qué viva El Príncipe!”, agregó Sarita.