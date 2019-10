Hieren al preso político Francisco Hernández en la cárcel La Modelo

La abogada Yonarqui Martínez confirmó que el excarcelado político Francisco Hernández fue herido con arma blanca la mañana de este lunes dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro conocido popularmente como la Modelo, aunque se desconocen las circunstancias en que se dieron los hechos.

Supuestamente el reo recibió cuatro estocadas en la cara, el cuello y la espalda, fue llevado al hospital Alemán Nicaragüense. Los familiares no lo han podido ver y por la tarde se conoció, según Martínez, que fue trasladado al hospital Lenín Fonseca y se desconoce el estado de gravedad.

«Creo que no debe estar bien porque dicen que las heridas son de gravedad, pero lo tuvieron que trasladar al Lenín Fonseca», dijo la abogada, quien lo representa en una causa donde lo acusan de violencia psicológica en perjuicio de su expareja, Jaqueline Estrada Navarrete.

Tenía audiencia para este martes

Hernández tenía programada audiencia mañana en el Juzgado Sexto de Violencia, ya que las anteriores la habían reprogramado porque el sistema no lo había trasladado, lo cual levanta sospechas a familiares.

«Es sospechoso que el sistema en audiencias anteriores no lo haya trasladado y ahora que mañana tiene audiencia programada sucede esto. Nos preocupa la situación de él porque aún no estaba recuperado de las heridas de bala que le hizo la policía y ahora lo vuelven a herir y no nos dan información de él», expresó la abogada.

Según la acusación emitida por la Fiscalía, el procesado ejercía violencia intrafamiliar contra su expareja desde el 2007. Sin embargo, familiares del detenido aseguran que la violencia era ejercida por ambos e incluso afirman que la familia de Estrada participaba golpeando hasta con cazuelas a Hernández, dijo su sobrina Yessenia Morales.