Noche de brujas en Madrid: La tropa de Zidane se ahogó ante la cenicienta del grupo

Y parece que el Real Madrid nunca va a dejar de sorprender, antes la Champions League era el lugar paralelo a una realidad dolorosa vivida del equipo en Liga y Copa del Rey, su bálsamo era levantar la Orejona, ahora se ha convertido en el tormento. Otra noche de brujas, otro paseo por el infierno, otra estancia en la guillotina. Primero goleados en París y este martes estaban siendo humillados por el Brujas que estaba ganando 0-2 en el primer tiempo y estuvo cerca en dos ocasiones de salir triunfante, el mundo al revés. Al Madrid le alcanzó para empatar (2-2), nada más.

Un muchacho nigeriano de 21 años con una valor de 1.3 millones de dólares rompió en dos ocasiones las redes del Madrid en la primera parte. Al 9′ recibió un centro de Percy Tau y Emmanuel Bonaventure se enredó, pero Courtois se había vendido desde antes. Un arquero en un conjunto como el Madrid se le pide que detenga hasta lo imposible o que dé la impresión de ser sublime en situaciones cumbres y Courtois le hace falta esa chispa que posee Ter Stegen y el mismo Oblak. Aunque si de señalar se tratara la defensa es la principal culpable. Al 39′ Bonaventure cabalgó hasta quedar frente al arquero belga y ¡zaz!, tropezón y gol. Otra vez la suerte le sonrío y lo que pudo ser un enredo monumental, terminó siendo un sombrerito elegante.

En la segunda parte se cambió a Courtois y a Nacho, uno por problemas estomacales y el otro por un posible esguince de rodilla. Los Blancos fueron más intensos, se adueñaron de la pelota y crearon un sinnúmeros de ocasiones. No obstante, tenía hacer su aparición el capitán Sergio Ramos con un gol de cabeza tras pase de Benzema al 55′ para despertar a los suyos. Había suficiente tiempo para lograr la remontada, pero a este Madrid sin un referente no se le caen los goles, Vinicius entró para darle el dinamismo que esperaba Zidane. Y al 85′ una falta sobre Vinicius provocó el centro y gol de cabeza de Casemiro. Luego el Madrid acorraló pero no mató, tampoco el Brujas que tuvo el tercero en los pies de Bonaventure y Areola salvó y luego con Schrijvers.

La presa que sería un desahogo para los Merengues los terminó atragantando.